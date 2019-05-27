Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 мая солнечно. День увеличился до 14 часов 59 минут. Воздух прогреется до +29 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.34. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 64, 65, 79-83, улица Ибраимова, 42;

9.00-19.00 — отрезки улиц Кирпичной, Куренкеева, 12-й микрорайон (ДОСААФ);

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Набережная, Жаны-Турмуш, Нарынская, Ош-3000, Ысык-Кол, Аксы, Матисакова, Масыралиева, Сары-Камыш, Абаданова, Ак-Тан, Эшпай, Торгой, Северная, Бишкек-125), села Верхний-Орок, Нижний-Орок;

9.30-18.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Манаса, Кокчетавской, жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кунгой, Кок-Сай, Жерге-Тал, Ак-Муз, Кызыл-Алма), микрорайон «Достук», 1, 4-6, 9, 9в, 10, 10б, 11в;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач».

до 30 мая в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Тыныстанова, Тогулбай Ата, бульваром Эркиндик.

до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

День библиотек Кыргызской Республики

Фото из интернета. Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А.Осмонова

Впервые свой профессиональный праздник в 2009 году отметили более 2,5 тысячи библиотечных работников, из них 88 процентов — женщины.

Эта дата приурочена ко дню открытия 27 мая 1902 года в Кыргызстане первой общедоступной библиотеки.

Сегодня в республике работают более тысячи библиотек, услугами которых в Кыргызстане ежегодно пользуются свыше одного миллиона читателей. Библиотечный фонд страны составляет свыше 19 миллионов библиотечных единиц, из них 79 процентов на русском, 19 процентов на кыргызском, 2 процента на других языках.



Люди, которые меняли мир

Родился ученый Аман Мамытов

Фото из интернета. Аман Мамытов

Родился 27 мая 1927 года в Бостери. После окончания института устроился на работу в АН Киргизской ССР, где с 1949-го по 1954 год был научным сотрудником. С 1954-го по 1964 год заведовал отделом почвоведения там же.

В 1964 году избран директором кыргызского филиала Среднеазиатского НИИ почвоведения. В 1966-м — директором Киргизского НИИ почвоведения.

Основные научные работы посвящены вопросам генезиса, географии, классификации, картографии, агрохимии почв и земельного кадастра. Один из основателей нового научного направления — горного почвообразования.

Скончался в 1999 году.

У кого намечается той

Эрлис Тердикбаев

Родился 27 мая 1969 года в селе Ысык-Ата Чуйской области. Председатель Государственного комитета по делам обороны.