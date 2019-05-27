00:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 27 мая солнечно. День увеличился до 14 часов 59 минут. Воздух прогреется до +29 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.34. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 64, 65, 79-83, улица Ибраимова, 42;
  • 9.00-19.00 — отрезки улиц Кирпичной, Куренкеева, 12-й микрорайон (ДОСААФ);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Набережная, Жаны-Турмуш, Нарынская, Ош-3000, Ысык-Кол, Аксы, Матисакова, Масыралиева, Сары-Камыш, Абаданова, Ак-Тан, Эшпай, Торгой, Северная, Бишкек-125), села Верхний-Орок, Нижний-Орок;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Манаса, Кокчетавской, жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кунгой, Кок-Сай, Жерге-Тал, Ак-Муз, Кызыл-Алма), микрорайон «Достук», 1, 4-6, 9, 9в, 10, 10б, 11в;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач».

  • до 30 мая в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Тыныстанова, Тогулбай Ата, бульваром Эркиндик.

  • до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

День библиотек Кыргызской Республики

из интернета
Фото из интернета. Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А.Осмонова

Впервые свой профессиональный праздник в 2009 году отметили более 2,5 тысячи библиотечных работников, из них 88 процентов — женщины.

Эта дата приурочена ко дню открытия 27 мая 1902 года в Кыргызстане первой общедоступной библиотеки.

Сегодня в республике работают более тысячи библиотек, услугами которых в Кыргызстане ежегодно пользуются свыше одного миллиона читателей. Библиотечный фонд страны составляет свыше 19 миллионов библиотечных единиц, из них 79 процентов на русском, 19 процентов на кыргызском, 2 процента на других языках.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Аман Мамытов

из интернета
Фото из интернета. Аман Мамытов

Родился 27 мая 1927 года в Бостери. После окончания института устроился на работу в АН Киргизской ССР, где с 1949-го по 1954 год был научным сотрудником. С 1954-го по 1964 год заведовал отделом почвоведения там же.

В 1964 году избран директором кыргызского филиала Среднеазиатского НИИ почвоведения. В 1966-м — директором Киргизского НИИ почвоведения.

Основные научные работы посвящены вопросам генезиса, географии, классификации, картографии, агрохимии почв и земельного кадастра. Один из основателей нового научного направления — горного почвообразования.

Скончался в 1999 году.

У кого намечается той

Эрлис Тердикбаев

Родился 27 мая 1969 года в селе Ысык-Ата Чуйской области. Председатель Государственного комитета по делам обороны.

Куда сходить

Культура

  • в Национальной библиотеке Кыргызстана проходит выставка «Белая роза»;

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка:
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
Штормовое предупреждение: ожидаются ливни Штормовое предупреждение: ожидаются ливни
Учителя школы &#8470;&nbsp;24&nbsp;Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец Учителя школы № 24 Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец
Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;хочет Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не хочет
Алмазбек Атамбаев сам решит, когда ему извиняться перед журналистами Алмазбек Атамбаев сам решит, когда ему извиняться перед журналистами
Бизнес
Официальный комментарий ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Новый магазин O!Store приглашает в&nbsp;гости баткенцев Новый магазин O!Store приглашает в гости баткенцев
Новый стиль жизни с&nbsp;микроволновой печью LG&nbsp;NeoChef Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef
Добро пожаловать в&nbsp;новые офисы MegaStore! Добро пожаловать в новые офисы MegaStore!