В США выпустили монету с победителями во Второй мировой войне без СССР

Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. На оборотной стороне монеты изображены флаги США, Великобритании и Франции, флага СССР среди них нет, сообщило РБК.

Компания продает монеты по $39,99 за штуку.

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«После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу. Вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине победы во Второй мировой войне», — говорится в описании к монете.

На аверсе изображены 33-й президент США Гарри Трумэн (руководивший Штатами в 1945-1953 годах) и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший впоследствии 34-м президентом США.

На реверсе помимо флагов США, Великобритании и Франции изображены сверху специальный знак 75-й годовщины победы, а снизу даты юбилея — 1945—2020 годы.

Производитель называет монету «впечатляющим патриотическим подарком».