В США выпустили монету с победителями во Второй мировой войне без СССР

Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. На оборотной стороне монеты изображены флаги США, Великобритании и Франции, флага СССР среди них нет, сообщило РБК.
Компания продает монеты по $39,99 за штуку.
На аверсе изображены 33-й президент США Гарри Трумэн (руководивший Штатами в 1945-1953 годах) и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший впоследствии 34-м президентом США.
На реверсе помимо флагов США, Великобритании и Франции изображены сверху специальный знак 75-й годовщины победы, а снизу даты юбилея — 1945—2020 годы.
Производитель называет монету «впечатляющим патриотическим подарком».