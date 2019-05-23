Штормовое предупреждение: ожидаются ливни

В Кыргызстане 25-26 мая ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, ожидаются временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных предгорных и горных районах возможен град.

В предгорных и горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, в отдельных районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей с усилением до 15-20 метров в секунду.

Незначительное понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах республики возможен сход селей.