Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, сказки, выставки

Театр

25 мая. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

25 мая. Трагифарс «Звериные истории»

Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях самого себя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

26 мая. Трагикомедия «Дон Жуан»

Дон Жуан не простой обольститель и сластолюбец. Он освобождает себя от всех условностей и условий, подчиняясь лишь своим искренним чувствам — непостоянным, как волны, ветер, стихия... Наша жизнь не просто химия, биологический процесс. Это в первую очередь жизнь души.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

25 мая. Благотворительный вечер

Смелая девочка Вика борется с опухолью в голове. Вы можете помочь ей в борьбе. Купите купон, и вы не просто поможете хорошему человеку, но и получите вкусняшки от Dodo Pizza.

Dodo Pizza на Шопокова, 18.00.

25 мая. Японский фестиваль культуры и дружбы «Сацуки Мацури»

В программе разнообразные мероприятия, демонстрирующие японское искусство, культуру и традиции. Все желающие смогут познакомиться и попробовать себя в оригами, в искусстве каллиграфии, примерить юката, поиграть в детские японские игры, сделать мини-открытки, попробовать блюда и многое другое.

Кыргызско-Японский центр человеческого развития, 13.00-17.00.

25 мая. Ярмарка-вечеринка, посвященная дню рождения страйкбола в Кыргызстане

Приглашаются все желающие показать/продать/купить/посмотреть на привода и снаряжение, а также все, кто хочет встретиться, поболтать о страйкболе, обсудить предстоящие игры.

111 Bar, 19.00-23.00.

26 мая. Концерт «Кыргыз ырлары жана романстары»

Выступят солисты кыргызской оперы. В программе концерта прозвучат кыргызские песни и романсы.

Концертмейстер — Нуржан Токтобекова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

26 мая. Концерт ансамбля «Учкулан»

«Учкулан» — карачаевский народный вокально-хореографический ансамбль.

Кыргызский национальный драматический театр им. Т.Абдумомунова.

Выставки, ярмарки

1 марта — 1 июня. «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

30 апреля — 28 мая. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности представлено более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

25-26 мая. Выставка-ярмарка экзотических растений

Желающие могут ознакомиться с различными видами и сортами растений, получить консультации у научных сотрудников по их размножению, уходу и выращиванию, увидеть и узнать много нового. Понравившееся растение можно будет купить.

Ботанический сад имени Э.Гареева на улице Горького.

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Мастер-классы, тренинги, акции

26 мая. Вечер импровизации

Благодаря ему вы сможете освоить навыки актерского мастерства, основы драматургии, а также разрушите внутренние барьеры (скованность, неуверенность).

ololo art studio, 18.00.

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25 мая. Лекция-беседа «Йога — путь к себе»

Вы узнаете, почему йога стремительно набирает популярность по всему миру, о четырех уровнях потребностей человека, что такое йога, ступени раджа-йоги, как побороть стресс, депрессию, нехватку сил и сделать жизнь гармоничной, энергичной, эффективной и счастливой, и многое другое.

Йога-дом «Атма», 11.15.



25 мая. Презентация альбома «Арфа серебристых струй»

Состоится уникальная встреча с поэтом-музыкантом Евгением Гумеником и художником Андреем Зотовым. Творческий тандем художника и поэта представит зрителю новый альбом.

Музей Н.Рериха, 17.00.

25 мая. Мастер-класс по графическому дизайну «Диалог с рекламой»

Вы узнаете о знаменитых брендах и разберете дизайн на детали. Спикер — Артем Ковшенин. Регистрация по ссылке.

Улица Каралаева, 40/4, 14.00.

26 мая. Мастер-класс «Актерские навыки в жизни: теория и практика»

Вы познаете секреты и хитрости актерского мастерства; основы управления своими и чужими эмоциями; как притягивать и удерживать внимание окружающих; ораторское искусство, на что способны ваш голос и тело; станете свободнее и искреннее в общении. Проведет мастер-класс актриса Галина Кетова.

ololo art studio, 14.00.

26 мая. Мастер-класс «Основы финансов для начинающих предпринимателей»

Приглашаются женщины, которые планируют запустить бизнес. Хотите на простом языке услышать основы финансов в бизнесе, то регистрируйтесь по ссылке.



Versare Mesto, 11.00.

26 мая. Тренинг «Ораторское мастерство. Фишки бизнес-тренера»

После тренинга вы сможете преобразовать страх в умение увлекать за собой, выступить с речью, продать себя и свой продукт и многое другое.

Отель City, 9.30.

26 мая. Мастер-класс по ювелирному искусству

Создание броши-кота с увлекательным подвидом ювелирного искусства — вайерворк. Приходите за новыми знаниями и навыками, которые приобретете за час. Регистрация по телефону 0777990089.

ololo art studio, 13.30.

Для детей

25 мая. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

25 мая. Мастер-класс по лепке из пластилина

Лепка отлично развивает моторику, терпение, фантазию, усидчивость, абстрактное мышление, логику и даже речь. Если вашему ребенку уже есть полтора года, то можете приступать к обучению. Тренер — 11-летний Эмирхан Базаркулов, который увлекается этим видом искусства с пяти лет.

ololo art studio, 12.00.

25 мая. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

26 мая. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

26 мая. Музыкальная сказка «Моана»

В программе интерактивные, познавательные игры, мини-урок по вокалу, живое исполнение саундтреков, мастер-класс по рукоделию. Запись по телефону 0777990079.

оlolo art studio, 12.00.

26 мая. Спектакли «Несносный слоненок» и «Чыпалак бала»

«Несносный слоненок» — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно. По мотивам сказки Р.Киплинга о любопытном слоненке.

Спектакль «Чыпалак бала» развивает мышление, учит мечтать, любить кыргызский язык, сохранять окружающую среду и патриотизму.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.