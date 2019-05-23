12:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Для электромобилей в Бишкеке парковки сделают бесплатными

Для электромобилей в Бишкеке парковки сделают бесплатными. Об этом на круглом столе сообщил заведующий отделом транспорта мэрии столицы Кубан Джусупов.

Читайте по теме
В Бишкеке появятся платные парковки

По его словам, для электрокаров также хотят сделать бесплатную зарядку.

«Зеленые зоны для организации парковочных мест трогать не будут. Парковка будет на проезжей части. Главное, чтобы позволяла ширина проезжей части», — пояснил Кубан Джусупов.

Депутаты БГК также заверили: они будут настаивать на том, чтобы парковые зоны не попали под стоянки.
Ссылка:
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека на платных парковках надеется зарабатывать по 100 миллионов сомов
В Бишкеке только 10,6 тысячи парковочных мест
Чудаки парковки. Они спокойно стоят под знаком «Работает эвакуатор»
В Бишкеке появятся платные парковки
Чудаки парковки. Таксист заехал в Театральный сквер
Чудаки парковки. В Бишкеке припаркованные такси мешают общественному транспорту
В Германии запустили первый электрический автобан для грузовиков
Российские коммунальщики оригинально наказали водителя за неправильную парковку
Чудаки парковки. Из-за стоящих машин водителям приходится нарушать ПДД
Чудаки парковки. В Дубовом парке Бишкека опять оставляют машины
Популярные новости
Японец Шимохира Ицуо, который нашел в&nbsp;Кыргызстане свои любимые три&nbsp;W Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W
Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;жертвы&raquo; Азиза Батукаева Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и «жертвы» Азиза Батукаева
Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик
Из&nbsp;охранника казино в&nbsp;начальники &laquo;Девятки&raquo;. Дамир Мусакеев о&nbsp;своей карьере Из охранника казино в начальники «Девятки». Дамир Мусакеев о своей карьере
Бизнес
Успейте получить серебряные номера в&nbsp;коде 999 от&nbsp;MegaCom в&nbsp;ПОДАРОК! Успейте получить серебряные номера в коде 999 от MegaCom в ПОДАРОК!
Что подарить ребенку на&nbsp;окончание учебного года? Что подарить ребенку на окончание учебного года?
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?
&laquo;Оптима Банк&raquo; подписал с&nbsp;ЕБРР соглашение по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса «Оптима Банк» подписал с ЕБРР соглашение по развитию малого и среднего бизнеса