Для электромобилей в Бишкеке парковки сделают бесплатными. Об этом на круглом столе сообщил заведующий отделом транспорта мэрии столицы Кубан Джусупов.

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По его словам, для электрокаров также хотят сделать бесплатную зарядку.

«Зеленые зоны для организации парковочных мест трогать не будут. Парковка будет на проезжей части. Главное, чтобы позволяла ширина проезжей части», — пояснил Кубан Джусупов.

Депутаты БГК также заверили: они будут настаивать на том, чтобы парковые зоны не попали под стоянки.