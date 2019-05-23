Выставка экзотических растений откроется в Ботаническом саду в Бишкеке

Выставка экзотических растений в Ботаническом саду имени Э.Гареева на улице Горького пройдет 25 и 26 мая. Об этом сообщили в Ботсаду.

«Благодаря кропотливому труду немногочисленных сотрудников лаборатории цветочно-декоративных растений мы имеем возможность увидеть экзотические цветы, которые восхищают своим великолепием», — говорится в приглашении.

Желающие могут ознакомиться с различными видами и сортами растений, получить консультации у научных сотрудников по их размножению, уходу и выращиванию, увидеть и узнать много нового.

Стоимость экскурсий для взрослых — 50 сомов, для студентов, школьников и детей младше семи лет — 20 сомов.