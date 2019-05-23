Железнодорожники против акционирования «Кыргыз темир жолу». Их преследуют

Начались гонения на работников железной дороги, состоящих в членстве профсоюзов «Рабпрофсож». Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила представитель профсоюза Сыймат Ибраимова.
По ее словам, 19 февраля 2019 года на очередной конференции профсоюза единогласно принято решение о несогласии с акционированием ГП «Кыргыз темир жолу».
«После этого начался прессинг на членов профсоюза. Без законных оснований по заявлению некой гражданки, не имеющей отношения к профсоюзу, завели уголовное дело. И сейчас идет досудебное следствие по финансово-хозяйственной деятельности «Рабпрофсож». Постановлением суда произведена выемка документов профсоюза, такого не было ни при Акаеве, ни при Бакиеве, ни при Атамбаеве», — заявила Сыймат Ибраимова.
Она отметила, что программа приватизации госсобственности на 2018-2020 годы еще не утверждена Жогорку Кенешем. Но, несмотря на это, кабмин 23 января дал протокольное поручение приватизировать предприятие.