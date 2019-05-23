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Общество

В Бишкеке только 10,6 тысячи парковочных мест

В Бишкеке только 10,6 тысячи парковочных мест. Об этом на круглом столе сообщил директор МП «Парковки и стоянки» Демир Жумашов.

По его словам, пока в столице действует только 10,6 тысячи парковочных мест. В ближайшее время планируется создать еще 1,5-2 тысячи.

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Депутат Бишкекского городского кенеша Эрмек Усубалиев отметил, что для мэрии главное не заработок на парковках, а наведение порядка в городе.

«Будет полностью автоматическая система. Автовладельцы смогут через сайты и приложения оплатить парковку», — сказал он.

Его коллега Рысбай Аматов добавил, что муниципалитет должен создавать условия, строить многоуровневые парковки. Только таким образом можно выйти из положения.
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