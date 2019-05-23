12:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (313)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Журналиста 24.kg просят дать показания

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Читайте по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков заявляет о лжесвидетельстве

Адвокаты бывшего премьер-министра Сапара Исакова просят приобщить к делу статью, размещенную на новостной ленте 24.kg «ТЭО проекта для модернизации ТЭЦ Бишкека. Куда делись $150 миллионов?», журналиста Юлии Костенко.

«В статье говорится, что Всемирный банк не делал технико-экономического обоснования для проекта модернизации ТЭЦ Бишкека за $150 миллионов. Отмечается, что Всемирный банк не финансировал технико-экономическое обоснование для реконструкции столичной ТЭЦ», — рассказал адвокат Замир Жоошев.

Представители гособвинения выступили против. Один из прокуроров заявил, что публикация в СМИ не является доказательством.

«Откуда мы знаем, кто этот автор Юлия Костенко? С кем она разговаривала? Что за сотрудник? Поэтому прошу суд не приобщать к делу», — сказал прокурор.

Адвокат подсудимых напомнил прокурору, что публикация в СМИ, согласно закону, является основанием для приобщения к уголовному делу. «Позже можно вызвать автора статьи в качестве свидетеля», — отметил он.

Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев также попросил приобщить к делу свои пояснения, сделанные ранее, что ТЭО ни в природе не существовало, ни в архивах правительства. В итоге суд приобщил к делу вышеуказанную статью. Журналист Юлия Костенко будет вызвана на процесс для дачи показаний.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапара Исакова возмущает некомпетентность
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков заявляет о лжесвидетельстве
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Почему не обвиняют парламент, спрашивает юрист
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший опять не может ответить на вопросы
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Претензии ТВЕА предъявят после приговора
Суд по модернизации ТЭЦ. Энергетики узнали, что они потерпевшие, от следствия
Суд по модернизации ТЭЦ. В деле нет документов, подтверждающих вину обвиняемых
Суд по модернизации ТЭЦ. На процесс не пускают родственников обвиняемых
Суд по модернизации ТЭЦ. «Электрические станции» согласны с обвинением
Суд по модернизации ТЭЦ. Подсудимые возмущены некомпетентностью потерпевших
Популярные новости
Японец Шимохира Ицуо, который нашел в&nbsp;Кыргызстане свои любимые три&nbsp;W Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W
Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;жертвы&raquo; Азиза Батукаева Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и «жертвы» Азиза Батукаева
Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик
Из&nbsp;охранника казино в&nbsp;начальники &laquo;Девятки&raquo;. Дамир Мусакеев о&nbsp;своей карьере Из охранника казино в начальники «Девятки». Дамир Мусакеев о своей карьере
Бизнес
Успейте получить серебряные номера в&nbsp;коде 999 от&nbsp;MegaCom в&nbsp;ПОДАРОК! Успейте получить серебряные номера в коде 999 от MegaCom в ПОДАРОК!
Что подарить ребенку на&nbsp;окончание учебного года? Что подарить ребенку на окончание учебного года?
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?
&laquo;Оптима Банк&raquo; подписал с&nbsp;ЕБРР соглашение по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса «Оптима Банк» подписал с ЕБРР соглашение по развитию малого и среднего бизнеса