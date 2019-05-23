Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Журналиста 24.kg просят дать показания

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Адвокаты бывшего премьер-министра Сапара Исакова просят приобщить к делу статью, размещенную на новостной ленте 24.kg «ТЭО проекта для модернизации ТЭЦ Бишкека. Куда делись $150 миллионов?», журналиста Юлии Костенко.

«В статье говорится, что Всемирный банк не делал технико-экономического обоснования для проекта модернизации ТЭЦ Бишкека за $150 миллионов. Отмечается, что Всемирный банк не финансировал технико-экономическое обоснование для реконструкции столичной ТЭЦ», — рассказал адвокат Замир Жоошев.

Представители гособвинения выступили против. Один из прокуроров заявил, что публикация в СМИ не является доказательством.

«Откуда мы знаем, кто этот автор Юлия Костенко? С кем она разговаривала? Что за сотрудник? Поэтому прошу суд не приобщать к делу», — сказал прокурор.

Адвокат подсудимых напомнил прокурору, что публикация в СМИ, согласно закону, является основанием для приобщения к уголовному делу. «Позже можно вызвать автора статьи в качестве свидетеля», — отметил он.

Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев также попросил приобщить к делу свои пояснения, сделанные ранее, что ТЭО ни в природе не существовало, ни в архивах правительства. В итоге суд приобщил к делу вышеуказанную статью. Журналист Юлия Костенко будет вызвана на процесс для дачи показаний.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.