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Общество

За счет донорских средств реабилитируют системы водоснабжения на юге страны

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 14 миллионов евро на реабилитацию систем водоснабжения в четырех муниципалитетах. Об этом сообщили в представительстве ЕБРР в Кыргызстане.

Отмечается, что ЕБРР выделит кредит в 2 миллиона евро и грант в 3 миллиона евро от Евросоюза на поддержку первостепенных улучшений в сфере водоснабжения сел Мырза-Аке, Курша Дон-Булак. Кроме того, финансовым пакетом ЕБРР, включающим 4 миллиона евро кредита и 4,1 миллиона евро гранта, предусмотрено финансирование второго этапа водного проекта в Джалал-Абаде.

Ожидается, что благодаря проектам более 80 тысяч человек получат улучшенный доступ к воде и канализации.

Официальное подписание соглашений состоится сегодня в рамках форума «Чистая вода для регионов». Проекты ЕБРР предусматривают реконструкцию водопроводных сетей, установку водомерных счетчиков и закупку эксплуатационного и технического оборудования. Что касается проекта в Джалал-Абаде, то им предусмотрены восстановление сетей водоснабжения, измерение, строительство новой станции очистки сточных вод и закупка лабораторного оборудования. Инвестиции также помогут городу в разработке программы социальной поддержки малообеспеченных потребителей и новой методологии тарифов.
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