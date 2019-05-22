На бульваре Эркиндик установят новую детскую площадку за счет спонсоров

На бульваре Эркиндик убирают детскую площадку. Об этом в Facebook сообщила Сайкал Арзымбаева.

По ее данным, демонтируют площадку, расположенную на пересечении с улицей Токтогула.

Фото Сайкал Арзымбаевой. На бульваре Эркиндик демонтируют площадку

Заместитель акима Первомайского района Бишкека Мавлян Аскарбеков сообщил, что вместо старой площадки будет установлена новая.

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«Мы нашли спонсоров, которые пожелали установить площадку за свой счет на этом участке. Сейчас демонтируется старая площадка. Все работы планируется закончить 1 июня», — отметил замакима.

По его словам, новая площадка будет более качественной, с резиновым покрытием.

«Старые площадки не соответствуют облику столицы, особенно центру города. Мы работаем над тем, чтобы заменить и другие площадки на бульваре. Эркиндик преображается: убрали батуты, торговые лотки, обновляем освещение», — отметил он.

Напомним, в апреле в мэрии Бишкека сообщили, что аксакалы предложили убрать с бульвара Эркиндик детские площадки. После критики общественности, в столичном муниципалитете пообещали их сохранить.