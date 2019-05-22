На бульваре Эркиндик установят новую детскую площадку за счет спонсоров

На бульваре Эркиндик убирают детскую площадку. Об этом в Facebook сообщила Сайкал Арзымбаева.
По ее данным, демонтируют площадку, расположенную на пересечении с улицей Токтогула.
Заместитель акима Первомайского района Бишкека Мавлян Аскарбеков сообщил, что вместо старой площадки будет установлена новая.
По его словам, новая площадка будет более качественной, с резиновым покрытием.
«Старые площадки не соответствуют облику столицы, особенно центру города. Мы работаем над тем, чтобы заменить и другие площадки на бульваре. Эркиндик преображается: убрали батуты, торговые лотки, обновляем освещение», — отметил он.
Напомним, в апреле в мэрии Бишкека сообщили, что аксакалы предложили убрать с бульвара Эркиндик детские площадки. После критики общественности, в столичном муниципалитете пообещали их сохранить.