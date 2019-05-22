В Кыргызстане основные должники распредкомпаний — бюджетные организации. Об этом сообщает Энергохолдинг.
Дебиторская задолженность на 1 мая составила 1 миллиард 399,4 миллиона сомов. Долги населения с начала года снизились на 215,2 миллиона сомов, или на 26,9 процента.
При этом долги организаций и предприятий, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, не снижаются. Бюджетники задолжали за свет 461,3 миллиона сомов. Долг с начала года вырос на 123,4 миллиона сомов, или на 36,5 процента.
Самыми крупными должниками остаются Ошское МП «Теплоснабжение» — 170,2 миллиона сомов и ГП «Кыргызтеплоэнерго» — 109,7 миллиона сомов.
От сборов платежей зависит качественное прохождение отопительного периода. На ремонт и строительство объектов уже потрачен 241 миллион сомов.
Согласно установленным нормам и правилам, распредкомпании должны отключать должников. Однако правительство своими постановлениями ежегодно запрещает отключать предприятия теплоснабжения, финансируемые из республиканского бюджета во время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода, то есть весь год.