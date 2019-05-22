Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Почему не обвиняют парламент, спрашивает юрист

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов поинтересовался, почему потерпевшие по делу о модернизации ТЭЦ не обвиняют парламент. «Без ратификации парламента не вступило бы в силу соглашение с TBEA», — заявил он.

Представитель потерпевшей стороны Урмат Камбаров ответил, что этот вопрос лоббировал непосредственно Осмонбек Артыкбаев, который в то время был министром энергетики. «Осмонбек Артыкбаев ходил и просил подписать депутатов. Кроме того, следствие решило признать в качестве обвиняемых именно этих подсудимых», — заявил он.

Нурбек Токтакунов посчитал, что именно потерпевшие должны решать, кого должны обвинять.

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.