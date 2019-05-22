23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улицы Шопокова, 36, Ауэзова, 7/2, микрорайон «Джал-15», 30, 31;

9.00-18.00 — улица Матросова, Огонбаева, Западная, Саратовская, переулок Сумской, жилмассив «Келечек»;

9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Молодой Гвардии, Можайского, Жаштык, Курулуш, Жанылык, Мидин), отрезки улиц Путейской, Кайназаровой, переулки Гатчинский, 2-й Товарной;

9.30-17.00 — улицы Ахунбаева, Токтоналиева, Дружбы, Горького, Радищева, Тоголока Молдо, Московская, жилмассивы «Колмо», «Тынчтык», «Мыскал», «Салам-Алик» (улицы Кунгой, Жерге-Тал, Кок-Сай);

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Кайынды».

2Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Васильевка (северная часть, улицы Набережная, Фрунзе, Октябрьская, детский сад, медпункт), Берлик (улица Ж умаалы), Учкун (район «50 га», жилмассивы «Кырман», «Нур-Тамчи»), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Таранчиева, Ткачева, Проектируемая), Маевка (улицы Родниковая, Жапарова, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Кара-Суйская, Тулебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Совхозная, Набережная, Сон-Кол, 12 га, 7 га), Горная Маевка (улица Школьная), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиев), Нижняя Ала-Арча (улицы Весенняя, Белинского), Садовое (улицы Мыкан, ГЭС-3, Проектируемая, Суворова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Восточное (улицы Дагестанская, Тимирязева), Джаны-Джер (улицы Карла Маркса, Бугорная), Джаны-Пахта (улица Атбашинская), Новопавловка (улицы Советская, Баетова), Сокулук (улицы Степная, Белинского, Новая, Ленина, Кайназаровой), Военно-Антоновка (улица Фрунзе), Национальное (улицы Московская, Садовая, Новая, Ключевая-1, Ключевая-2), Панфилова (улица Линейная), город Шопоков (улицы Кирова, Западная, Победы, Восточная, Некрасова, Ново-Аларчинская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Токтогула, Энгельса, Луначарского, Парковая, Есенина, Проезная), Сретенка (улицы Ленина, Восточная, Центральная), поселки Керамика, Живпром, Мураке (улица Орозалиева), ущелье Джаман-Эчки;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (отрезки улиц Абдраимова, Горького, Логвиненко, Ишембаева), село Новопокровка (отрезки улиц Ленина, Разакова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Покровская, Ибраимова, Октябрьская, Карла Маркса, Советская, Низовая, Клубная, Бригадная, Новоктябрьская, Линейная).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Тегизчил, Боз-Булун, Кара-Жал, Кара-Коо, Каджи-Сай;

8.00-17.00 — села Чон Джаргылчак, Кичи Джаргылчак, Ак-Терек, Барскоон.

4 Ошская область

8.00-17.00 — села Правда, Жаны-Арык, Таш-Арык, Жарооз, Таш-Коргон, Ишкаван, Керме-Тоо, Кызыл-Байрак, Коммунист, Жданова, Озгур, Жаны-Турмуш, Беш-Капа, город Ош (улицы Узгенская, Конур-Жаз, Мамырова, Нагорная, Бостон, Шамшад, Жупас, Беш-Капа, Правда, Мамаджан).

5 Баткенская область