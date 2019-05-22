Врачей узких специальностей никто не заставляет становиться семейными

Педиатров, терапевтов и гинекологов поликлиник Бишкека никто не заставляет переходить на смешанный прием и переквалифицироваться в семейных врачей. Об этом на пресс-конференции заявил директор объединенного центра семейной медицины Свердловского района Памир Муратов.

По его словам, специалисты сами переходят на смешанный прием, увидев преимущества. С 2018 года семейным врачам повысили заработную плату через выплаты на основе достигнутых результатов.

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«Но если узкий специалист не хочет проходить переквалификацию и становиться семейным, его никто не заставит. Он останется работать по своей специализации в консультативном отделении», — отметил он.

Председатель Ассоциации групп семейных врачей Суюмжан Мукеева добавила, что оптимизация первичного уровня повысила статус семейных врачей, а также их заработную плату.

«Первичный уровень — фундамент здравоохранения страны. 80 процентов всех обращений в систему здравоохранения можно обслужить в центрах семейной медицины. Необходимо, конечно, дать время врачам привыкнуть к новым правилам, но со временем они поймут, что такой подход лучше, чем то, что было раньше», — сказала она.

По ее словам, Министерство здравоохранения предоставило возможность пройти переквалификацию всем желающим.

«В течение восьми месяцев врачи посещали занятия. Скоро они получат сертификаты», — отметила она.

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Суюмжан Мукеева добавила, что при обучении учитывалась специализация врачей: педиатрам рассказывали, как проводить осмотр взрослых пациентов, и наоборот.

«У всех специалистов есть базовое медицинское образование, все они проходили и педиатрию, и акушерство-гинекологию и так далее. На курсах переквалификации они же не начинали изучать все с начала, им давали специфику осмотра по возрасту, полу. Для работников первичного звена имеется базовый пакет услуг. В нем написано, что осматривает любой врач, только здоровое население и те проблемы, которые может решать. Для этого утвержден каталог компетенции врача общей практики», — отметила она.

Она добавила, что если при осмотре пациента возникают случаи, выходящие за пределы компетенции врача, то он привлекает узких специалистов.