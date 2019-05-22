В Минздраве рассказали, насколько выросли зарплаты семейных врачей

В Кыргызстане среднемесячная зарплата семейного врача составляет 21-22 тысячи сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления финансовой политики Министерства здравоохранения Мирлан Атакулов.

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По его словам, с 2018 года Министерство здравоохранения начало работу по повышению зарплат медиков.

«Но в связи с ограниченностью бюджета, решено делать это поэтапно. И начать с семейных врачей», — отметил он.

Мирлан Атакулов добавил, что разработан новый метод начисления заработной платы — на основе достигнутых результатов. Он отличается тем, что доплаты идут за выполнение индикаторов. При этом гарантированная заработная плата сохраняется.

«Размер гарантированной заработной платы зависит от нескольких факторов, в частности квалификации, отдаленности района. А за выполнение индикаторов установлен единый размер. Это сделано для привлечения в семейную медицину молодых специалистов», — сказал он.

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По его словам, с осени 2018 года сертификаты семейных врачей получили 297 врачей.

Мирлан Атакулов добавил, что изначально ввели 9 индикаторов, затем их количество увеличи до 12. «Индикаторы не постоянные, они должны пересматриваться в связи с приоритетами в сфере здравоохранения», — отметил он.

По его словам, при максимальном выполнении индикаторов врач может заработать помимо основного оклада 16 тысяч сомов.