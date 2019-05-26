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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 мая возможны кратковременные дожди. День увеличился до 14 часов 58 минут. Воздух прогреется до +24 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.33. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • до 30 мая газа не будет в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Тыныстанова, Тогулбай Ата, бульваром Эркиндик.

  • до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

В Москве началась первая декада кыргызского искусства

www.foto.kg
Фото www.foto.kg. Саякбай Каралаев среди участников первой декады киргизского искусства и литературы в Москве, 1939 год

В 1939 году в Москве началась первая декада кыргызского искусства.

Тогда первая кыргызская опера «Айчурек» встретила единодушные одобрительные отзывы. «В целом «Айчурек», — писала газета «Правда», — наглядное и неотразимое свидетельство огромных творческих сил кыргызского народа, чье искусство еще так недавно стало расправлять свои крылья».

Кыргызская Республика вошла в состав государств — наблюдателей Международной организации по миграции

Случилось это 26 мая 1993 года.

Международная организация по миграции — это агентство ООН по миграции со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира. Основана в 1951 году, и главной предпосылкой для ее создания послужила необходимость регулирования крупных потоков мигрантов в Европе как следствие Второй мировой войны.

В Кыргызстане МОМ действует с 1997 года с главным офисом в Бишкеке и субофисом в Оше.

В Бишкеке открылся музей Суйменкула Чокморова

26 мая 2017 года в одном из дворов по улице Токтогула открылся музей известного актера и живописца Суйменкула Чокморова.

В музее представлены картины Суйменкула Чокморова. Здесь лишь немногая часть его работ, на одной из картин, самой большой, изображена его мама. Всюду развешаны кадры из кинолент с его участием, музыкальные инструменты, которые дарили актеру, его награды и журналы, в которых о нем писали.

День химика

Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен и отмечается в последнее воскресенье мая.

День химика учрежден Указом Президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года. После распада СССР традиция отмечать его в этот день сохранилась в ряде стран постсоветского пространства.

Люди, которые меняли мир

Родился драматург Мамат Джакыпов

open.kg
Фото open.kg. Мамат Джакыпов

Родился 26 мая 1923 года в селе Сары-Булак Ошской области. Режиссер, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

Творчеством занимается с 1955 года.

Автор многих одноактных и многоактных пьес: «Девушка с гор», «Кто виноват?», «Белая красавица», очерков и рассказов о насущных проблемах жизни на селе.

В 1961 году издана книга очерков «Алтын жылдыздуу азаматтардын айлында («В селе героев — обладателей золотых звезд»).

Автор нескольких сборников пьес.

Алайской районной библиотеке присвоено имя писателя-драматурга Мамата Жакыпова.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает посетить несколько экспозиций;

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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Дон Жуан» и «Пеппи Длинныйчулок»;
  • в Национальной библиотеке Кыргызстана открылась выставка «Белая роза»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева представит концерт «Кыргыз ырлары жана романстары»;
  • в оlolo art studio состоится музыкальная сказка;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева покажет спектакли «Несносный слоненок» и «Чыпалак бала»;
  • в Ботаническом саду имени Э.Гареева на улице Горького проходит выставка-ярмарка экзотических растений;
  • мастер-классы для детей и взрослых.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международные соревнования Bishkek Open-1 по теннису;
  • Кубок мира по конному спорту;
  • Кыргызская премьер-лига по футболу;
  • чемпионат Кыргызстана среди юношей и девушек по легкой атлетике.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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