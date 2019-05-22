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Общество

В Кыргызстане повысилась выявляемость лекарственно устойчивого туберкулеза

Кыргызские фтизиатры добились больших успехов в лечении больных с мультирезистентыми (устойчивыми) формами туберкулеза. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил директор Национального центра фтизиатрии Абуллаат Кадыров.

По его словам, с 2016 года в Кыргызстане начали внедрять новый режим лечения такой категории больных, рекомендованный ВОЗ. Он позволяет сократить период лечения до 9-12 месяцев и значительно повысить эффективность.

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«По этой схеме в 2017 году лечение прошел 131 пациент, эффективность составила 79 процентов. У детей — 95 процентов», — отметил он.

По его словам, в республике снижается заболеваемость устойчивыми формами туберкулеза. «В 2016 году выявлена 1 тысяча 244 больных, в 2017-м — 1 тысяча 206, в 2018-м — 1 тысяча 208», — сказал Абуллаат Кадыров.

Директор НЦФ отметил, что одной из причин заболевания устойчивыми формами является прекращение больным лечения.

«Лечение длительное, но иногда пациенты, чувствуя себя лучше, прекращают принимать лекарство. Они думают, что вылечились, но это не так. Перерыв приводит к тому, что микобактерии адаптируются к медикаментам, и развивается устойчивая форма. Еще один путь, по данным ВОЗ, — несоблюдение мер инфекционного контроля. Заражение происходит в стационарах. Поэтому мы расширяем амбулаторную схему лечения. И еще один путь — можно сразу заразиться устойчивыми формами», — отметил он.

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Абдуллаат Кадыров отметил, что благодаря улучшению диагностики, повысилась выявляемость заболевания, в том числе среди детей.

«Если у детей есть малейшее подозрение на мультирезистентную форму (МЛУ), мы их сразу направляем на компьютерную томографию. Она проводится за счет средств Глобального фонда. Кроме того, сегодня лаборатории дают результаты анализов в течение суток», — отметил он.

Директор озвучил статистику заболеваемости МЛУ-формами среди детей. По его словам, в 2016 году зарегистрировано 35 случаев, в 2017 году — 39, в 2018-м 48 больных.
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