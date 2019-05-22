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Общество

В Минобразования не могут ответить, почему общежития вузов сдаются квартирантам

Вопрос о контроле за студенческими общежитиями подняла на заседании парламента депутат Эльвира Сурабалдиева. Она заявила, что в общежитиях внутренние мигранты снимают квартиры и живут там. Молодежь и молодые семейные пары живут в очень плохих условиях.

Есть информация, что в них проживают не студенты, а квартиры сдаются в аренду частным лицам, сообщил спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

«Там даже ремонт не производится. Если общежития относятся к отдельным вузам, то почему тогда не производится ремонт? Аренда квартир составляет порядка 6-9 тысяч сомов. Чеки и квитанции не выдаются», — возмутилась Эльвира Сурабалдиева.

Торага поддержал коллегу и потребовал от чиновников Министерства образования и науки предоставить нардепу информацию об общежитиях.
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