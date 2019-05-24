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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 мая без осадков. День увеличился до 14 часов 54 минут. Воздух прогреется до +26 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.31. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 – улица Усенбаева, 37;
  • 9.30-18.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Достоевского, Дордой, Бурана, Толстого, Сон-Кол, Иссык-Кол, Исакеева), отрезок улицы Фирсова, переулок Сулюктинский;
  • 9.30-17.00 – отрезки улиц Огонбаева, Суюмбаева, Гоголя, Дружбы, Байтика Баатыра, Космической, жилмассив «Арча Бешик» (улицы Ак-Марал, Кошон, Алтымышева, Шералиева, Копуро-Базар, Сандык-Тор, Репина, Термечикова);
  • 9.30-19.00 – жилмассив «Колмо» (улицы Мидина, Козу-Баглан, Алтын-Бешик, Долон, Жаз, Азаттык, Республиканская, Максат, Мыскал, Насыйкат);
  • 10.00-18.00 – отрезки улиц Гагарина, Абдраимова, Руставели, Балтагулова.

  • в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке;
  • в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Тыныстанова, Тогулбай Ата, бульваром Эркиндик.

  • до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

День славянской письменности и культуры

из интернета
Фото из интернета. Памятник Кириллу и Мефодию в Ханты-Мансийске

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.

В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Иван Немцев

Родился 24 мая 1923 года в селе Быстровка (ныне город Кемин). В марте 1942-го призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Иван Немцев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1969–1970 годах возглавлял ОГАИ МВД Киргизской ССР.

Скончался 13 декабря 1997 года.

В честь Немцева названа улица в родном селе.

Родился государственный деятель Алиаскар Токтоналиев

Родился 24 мая 1929 года в селе Эпкин Иссык-Атинского района. Кыргызский государственный деятель Алиаскар Токтоналиев. Министр финансов Киргизской ССР (1960–1986).

С 1960 по 1985 год был министром финансов Киргизской ССР. Под его управлением финансово-экономическая система Кыргызской ССР переживает динамичное становление и развитие.

В историю Кыргызстана Алиаскар Токтоналиев вошел как самый молодой министр республики. В 30 лет он возглавил в феврале 1960 года Министерство финансов Киргизской ССР и проработал в этой должности почти 26 лет.

В 1994 году постановлением правительства Бишкекскому финансово-экономическому техникуму присвоено имя Алиаскара Токтоналиева. В Бишкеке названа улица именем финансиста.

У кого намечается той

Кубат Касейинов

Родился 24 мая 1965 года. Главный государственный фитосанитарный инспектор КР — заместитель директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Куда сходить

Культура

  • «Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает посетить несколько экспозиций;

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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакль «Дураки», там же состоится акустический концерт группы «Мельница» (Россия);
  • в Национальной библиотеке Кыргызстана открылась выставка «Белая роза»;
  • в «Асанбай-центр» пезентуют фильм Due Euro I’ora («Два евро в час»);
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева представляет гала-концерт лауреатов премии BELBRAND AWARD;
  • Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — спекталь «Чиполлино».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международные соревнования Bishkek Open-1 по теннису;
  • Кубок мира по конному спорту.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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