Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 мая без осадков. День увеличился до 14 часов 54 минут. Воздух прогреется до +26 градусов.
В столице разговление (ифтар) в 20.31. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 – улица Усенбаева, 37;
- 9.30-18.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Достоевского, Дордой, Бурана, Толстого, Сон-Кол, Иссык-Кол, Исакеева), отрезок улицы Фирсова, переулок Сулюктинский;
- 9.30-17.00 – отрезки улиц Огонбаева, Суюмбаева, Гоголя, Дружбы, Байтика Баатыра, Космической, жилмассив «Арча Бешик» (улицы Ак-Марал, Кошон, Алтымышева, Шералиева, Копуро-Базар, Сандык-Тор, Репина, Термечикова);
- 9.30-19.00 – жилмассив «Колмо» (улицы Мидина, Козу-Баглан, Алтын-Бешик, Долон, Жаз, Азаттык, Республиканская, Максат, Мыскал, Насыйкат);
- 10.00-18.00 – отрезки улиц Гагарина, Абдраимова, Руставели, Балтагулова.
- в районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке;
- в районе, ограниченном улицами Боконбаева, Тыныстанова, Тогулбай Ата, бульваром Эркиндик.
- до 6 июня отключили горячую воду.
Памятные даты
День славянской письменности и культуры
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.
В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Иван Немцев
Родился 24 мая 1923 года в селе Быстровка (ныне город Кемин). В марте 1942-го призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Иван Немцев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1969–1970 годах возглавлял ОГАИ МВД Киргизской ССР.
Скончался 13 декабря 1997 года.
В честь Немцева названа улица в родном селе.
Родился государственный деятель Алиаскар Токтоналиев
Родился 24 мая 1929 года в селе Эпкин Иссык-Атинского района. Кыргызский государственный деятель Алиаскар Токтоналиев. Министр финансов Киргизской ССР (1960–1986).
С 1960 по 1985 год был министром финансов Киргизской ССР. Под его управлением финансово-экономическая система Кыргызской ССР переживает динамичное становление и развитие.
В историю Кыргызстана Алиаскар Токтоналиев вошел как самый молодой министр республики. В 30 лет он возглавил в феврале 1960 года Министерство финансов Киргизской ССР и проработал в этой должности почти 26 лет.
В 1994 году постановлением правительства Бишкекскому финансово-экономическому техникуму присвоено имя Алиаскара Токтоналиева. В Бишкеке названа улица именем финансиста.
У кого намечается той
Кубат Касейинов
Родился 24 мая 1965 года. Главный государственный фитосанитарный инспектор КР — заместитель директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
Куда сходить
Культура
- «Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает посетить несколько экспозиций;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакль «Дураки», там же состоится акустический концерт группы «Мельница» (Россия);
- в Национальной библиотеке Кыргызстана открылась выставка «Белая роза»;
- в «Асанбай-центр» пезентуют фильм Due Euro I’ora («Два евро в час»);
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева представляет гала-концерт лауреатов премии BELBRAND AWARD;
- Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — спекталь «Чиполлино».
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- международные соревнования Bishkek Open-1 по теннису;
- Кубок мира по конному спорту.
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