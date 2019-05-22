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Общество

Афганистан заинтересован, чтобы кыргызы остались на Малом и Большом Памире

Афганистан заинтересован оставить кыргызов на Малом и Большом Памире. Об этом на круглом столе по обсуждению проблем памирских кыргызов заявил представитель Министерства иностранных дел КР Алмаз Асанбаев.

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По его словам, памирские кыргызы охраняют государственную границу Афганистана.

«Вы передаете информацию с границы властям Афганистана, там сейчас строиться дорого. И по другим причинам правительство заинтересовано в сохранении кыргызов на Памире. Однако вы должны поддержать свою свободу», — считает Алмаз Асанбаев.

По данным памирских кыргызов, которые живут в Нарыне, их родственники тоже готовы переселиться в Кыргызстан.
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