Памирским кыргызам объяснили, почему их переселили в Нарын

Памирские кыргызы приехали в Кыргызстан только по программе обучения детей. Об этом на круглом столе заявил представитель МИД Алмаз Асанбаев.

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По его словам, в 2017 году по просьбе памирских кыргызов было принято решение привезти их детей на обучение в Кыргызстан. Сопровождающие родители получили статус кайрылмана.

«Он дает вам право на работу, пенсию, пособие. По этому статусу также можно получить гражданство Кыргызстана», — рассказал Алмаз Асанбаев.

Он отметил, что желание памирских кыргызов остаться в Кыргызстане достойно поддержки.

«Мы, конечно, в самом начале могли бы разместить вас в Чон-Алае. Но выбрали Нарын, потому что там есть лицеи, учебные заведения для обучения ваших детей. Но если вы хотите остаться в Кыргызстане, наверное, можно рассмотреть вопрос вашего переселения в Алай», — считает Алмаз Асанбаев.

Всего в Нарынской области проживают 11 семей памирских кыргызов, 10 из них — в городе, одна семья — в Ат-Башинском районе. Семьи получают пенсию, пособия, также оплачиваются аренда их жилья, коммунальные услуги.