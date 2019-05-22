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Общество

Жители Кара-Суу передумали выходить на митинг против главы айыл окмоту и акима

Жители Кара-Суйского района Ошской области отменили митинг и пеший марш в Бишкек с требованием отставки главы Кызыл-Кыштакского айыл окмоту Шарабидина Капарова и акима Тилека Матраимова. Об этом 24.kg сообщила Орозкан Дубанаева.

По ее словам, вчера состоялась встреча с Шарабидином Капаровым, где им обещали выделить земельные участки.

«Как оказалось, 85 гектаров земли еще не трансформированы. Когда айыл окмоту получит решение о трансформации, 22 семьям обещают выделить участки», — рассказала Орозкан Дубанаева.

Отметим, жители Кара-Суйского района сегодня намеревались выйти на митинг за отставку акима Тилека Матраимова и руководителя айыл окмоту Шарабидина Капарова. Последнего также требовали привлечь к уголовной ответственности за незаконное выделение земельных участков айыльного округа.
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