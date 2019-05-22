Стройкомпания самовольно газифицировала дом и мешала мэрии асфальтировать дорогу

Мэрия Бишкека оштрафовала строительную компанию, которая провела без разрешения земляные работы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, работники компании «Фирма Бата» на улице Жумабека (между Турусбекова и Калыка Акиева) прокладывали газопровод к строящимся домам.

«При этом они мешали начать асфальтировать улицу Бишкекасфальтсервису, срывая производственный график муниципального предприятия», — отметили в мэрии.

Санитарно-экологическая инспекция составила протокол о нарушении и наложила штраф в размере 23 тысяч сомов. Кроме этого, компания-нарушитель восстановит разрушенный грунт по технологии и обеспечит беспрепятственную работу Бишкекасфальтсервиса.