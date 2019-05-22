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Общество

Турция увеличила количество квот для бесплатного лечения кыргызстанцев

Турция увеличила количество квот для бесплатного лечения граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, договор о выделении дополнительных квот подписали министры здравоохранения Космосбек Чолпонбаев и Фахреддин Коджа на встрече в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Министры также обсудили двусторонние работы в области здравоохранения, в частности, открытия новой больницы кыргызско-турецкой дружбы», — отметили в ведомстве.

Количество квот увеличено на 50 мест. Распределять их будет посольство Турции в КР. Всего бесплатное лечение смогут получать ежегодно 150 человек.
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