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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 22 мая, с 10.00 до 18.00 в микрорайоне «Тунгуч» и жилом массиве «Рухий-Мурас» не будет питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

По ее данным, подачу воды прекратят из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Сельский» и магистральных водоводах.

В мэрии просят горожан, предприятия и учреждения запастить питьевой водой.

В случае возникновения проблем с водоснабжением в муниципалитете просят обращаться в Бишкекводоканал по телефонам:

— центральная диспетчерская служба ПЭУ «Бишкекводоканал»  0312560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям  0312544245, 0312544244;
— управление «Горводопровод» принимает заявки по наружным сетям  0312449597, 0312449645.
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