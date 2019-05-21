Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 22 мая, с 10.00 до 18.00 в микрорайоне «Тунгуч» и жилом массиве «Рухий-Мурас» не будет питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, подачу воды прекратят из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Сельский» и магистральных водоводах.
В мэрии просят горожан, предприятия и учреждения запастить питьевой водой.
В случае возникновения проблем с водоснабжением в муниципалитете просят обращаться в Бишкекводоканал по телефонам:
— центральная диспетчерская служба ПЭУ «Бишкекводоканал» — 0312560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям — 0312544245, 0312544244;
— управление «Горводопровод» принимает заявки по наружным сетям — 0312449597, 0312449645.