19:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Минздрав Кыргызстана начал централизованную закупку лекарств

Министерство здравоохранения Кыргызстана начало централизованную закупку лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, министерство изучило потребность лечебных учреждений в препаратах, собрало планы закупок у организаций по всей республике. В них указаны объемы и цены последних торгов.

В министерстве отметили, что основной причиной централизованных закупок стали проблемы с приобретением жизненно важных лекарственных средств в отдаленных регионах республики.

«Из-за малого объема фармкомпании не заинтересованы участвовать в тендерах, отмечаются существенные различия цен на один и тот же препарат», — отметили в ведомстве.

На портале госзакупок объявили тендер на закупку лекарств и медицинских изделий для 119 организаций здравоохранения.

В министерстве добавили, что у Минздрава есть опыт централизованных закупок. Так приобретают химиопрепараты, услуги гемодиализа, вакцины, иммуносупрессоры, инсулиновые препараты, туберкулин и другое.

«В 2018 году благодаря централизованным закупкам министерство сэкономило более 44 миллионов сомов», — отметили в ведомстве.
Ссылка:
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Внедорожник Минздрава. Врачи заявляют, что они не дополучили деньги
В Минздраве рассказали, почему не купили машины скорой вместо внедорожников
После критики Минздрав отправил свои дорогие джипы в гараж правительства
Популярные новости
Я&nbsp;что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom Я что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom
Японец Шимохира Ицуо, который нашел в&nbsp;Кыргызстане свои любимые три&nbsp;W Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W
Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;жертвы&raquo; Азиза Батукаева Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и «жертвы» Азиза Батукаева
В&nbsp;Бишкеке снесли кафе &laquo;Золотая бочка&raquo; и&nbsp;&laquo;Съезд PUB&raquo; В Бишкеке снесли кафе «Золотая бочка» и «Съезд PUB»
Бизнес
IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в&nbsp;тендере IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере
Открывается новое авиасообщение по&nbsp;маршруту Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа Открывается новое авиасообщение по маршруту Бишкек — Шарджа
АКЦИЯ на&nbsp;смартфон Honor 8X&nbsp;в O!Store АКЦИЯ на смартфон Honor 8X в O!Store
В&nbsp;Бишкеке при поддержке Мобильного оператора&nbsp;О! прошел кибертурнир В Бишкеке при поддержке Мобильного оператора О! прошел кибертурнир