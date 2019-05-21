Минздрав Кыргызстана начал централизованную закупку лекарств

Министерство здравоохранения Кыргызстана начало централизованную закупку лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, министерство изучило потребность лечебных учреждений в препаратах, собрало планы закупок у организаций по всей республике. В них указаны объемы и цены последних торгов.

В министерстве отметили, что основной причиной централизованных закупок стали проблемы с приобретением жизненно важных лекарственных средств в отдаленных регионах республики.

«Из-за малого объема фармкомпании не заинтересованы участвовать в тендерах, отмечаются существенные различия цен на один и тот же препарат», — отметили в ведомстве.

На портале госзакупок объявили тендер на закупку лекарств и медицинских изделий для 119 организаций здравоохранения.

В министерстве добавили, что у Минздрава есть опыт централизованных закупок. Так приобретают химиопрепараты, услуги гемодиализа, вакцины, иммуносупрессоры, инсулиновые препараты, туберкулин и другое.

«В 2018 году благодаря централизованным закупкам министерство сэкономило более 44 миллионов сомов», — отметили в ведомстве.