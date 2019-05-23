Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 мая без осадков. День увеличился до 14 часов 53 минут. Воздух прогреется до +26 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.30. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 – улицы Шопокова, 36, Ауэзова, 7/2, микрорайон «Джал-15», 30, 31;

10.00-18.00 – жилмассивы «Кара-Жигач», «Кайынды»;

9.00-18.00 – улица Матросова, Огонбаева, Западная, Саратовская, переулок Сумской, жилмассив «Келечек»;

9.30-18.00 – жилмассив «Колмо» (улицы Молодой Гвардии, Можайского, Жаштык, Курулуш, Жанылык, Мидин), отрезки улиц Путейской, Кайназаровой, переулки Гатчинский, 2-й Товарной;

9.30-17.00 – улицы Ахунбаева, Токтоналиева, Дружбы, Горького, Радищева, Тоголока Молдо, Московская, жилмассивы «Колмо», «Тынчтык», «Мыскал», «Салам-Алик» (улицы Кунгой, Жерге-Тал, Кок-Сай).

до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке.

до 6 июня отключили горячую воду.

Люди, которые меняли мир

Умер драматург Райкан Шукурбеков

Райкан Шукурбеков родился в 1913 году в селе Ак-Чий Кара-Бууринского района Таласской области.

Первый рассказ Райкана Шукурбекова «Жаркынай» опубликован в 1929 году, а повесть «Тоо элинин баатыры», посвященная историческим событиям 1916 года, издана в 1936-м. Он является автором многих поэтических произведений, басен, сказок, рассказов для детей.

Значительное место в творчестве писателя занимает драматургия. В 1934 году в Кыргызском драмтеатре поставлена его первая пьеса «Борьба», в которой сам автор исполнял одну из ведущих ролей. В 1935-м он написал пьесы «Среди могил» и «Айдар» о новой жизни в деревне и комедию «Жапалак Жатпасов», которая принесла ему успех. В 1959-м он создает драму «Надежда поэта», посвященную жизни Токтогула Сатылганова. Райкан Шукурбеков — автор многих интермедий для эстрады.

Умер 23 мая 1964 года.

Куда сходить

Культура

«Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает посетить несколько экспозиций;

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Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет сказку для взрослых «Лучший всадник короля» ;

для взрослых ; в City Hotel состоится м астер-класс «Искусство инвестирования» ;

; в Национальной библиотеке Кыргызстана откроется в ыставка «Белая роза».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

международные соревнования Bishkek Open-1 по теннису.

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