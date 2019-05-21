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Общество

Экологи проверили качество воды в озере Иссык-Куль

Сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства провели глубинный и прибрежный мониторинг озера Иссык-Куль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, химический анализ показал, что все пробы воды соответствуют нормам и требованиям предельно допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственной категории.

Пробы отобрали более чем в 20 точках, включая залив в Балыкчи рядом с судоремонтным заводом.

В ведомстве отметили, что за 2016-2018 годы химический состав и качество воды существенно не изменились.

«ГАООСиЛХ трижды в год берет пробы воды озера Иссык-Куль —  до начала сезона, во время сезона и после его завершения», — отметили в ведомстве.
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