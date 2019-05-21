22 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улицы Боконбаева, 61, Токтогула, 87, 87/2;

9.00-18.00 — проспект Чуй, улица Ауэзова, жилмассив «Учкун» (улица Уч-Тулга);

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Кереге-Таш, Кумтор, Кожояр, Сары-Жаз, Чоктал, Жетиген, Ысык-Кол), «Алтын-Ордо» (улицы 6-7-я), отрезки улиц Хаперской, Гагарина, Купянской, Садырбаева, Коммунаров, Кудрука, Лесной, Харьковской, Березовой, Кара-Балтинской, Жибек Жолу, Фучика, Республиканской, Д.Асанова;

9.30-17.00 — микрорайон «Джал», 5-7, 11-18, отрезки улиц Московской, Молодой Гвардии, Токтогула, Бейшеналиевой, Сагынбаева, Ала-Арчинской, Матыева, Дружбы, Байтика Баатыра, Абдыкадырова, переулок Комсомольский;

9.30-12.00 — отрезок улицы Киевской.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Маевка (улицы Родниковая, Жапарова, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Кара-Суйская, Совхозная, Тулебердиева, Виноградная, Молодая Гвардия, Сельская, Набережная, Сон-Кол, район 12 ГА, 7 ГА), Лебединовка, Аламедин (улицы Алма-Атинская, Иваницына), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Таранчиева, Ткачева, Проектируемая), Восток (улицы Сейтек, Курманбек, Семетей), Садовая (улицы Мыкан, ГЭС-3, Пролетарская, Суворова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Степная, Мира), Джаны-Джер (улица Солодовникова), села Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Баетова, Советская), Военно-Антоновка (улицы Советская, Южная), Сокулук (улицы Токтогула, Калинина, Степная, Советская, Ленина, Мичурина, Белинского);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Логвиненко, Крупской, Атая, Ленина).

3 Ошская область

8.00-17.00 — села Правда, Жаны-Арык, Таш-Арык, Жарооз, Таш-Коргон, Зарбалик, Мамаджан, Жаны-Кызылсуу, Беш-Капа, Чоок, Тажибай, Казак, Питомник, Ош-3000, Фархад, Кожомбак, Савай-Арык, Кыш-Абад, Курбан-Кара, Сары-Колот, Тынчтык, Стант, Октябрь, Кыдырша, Савай, Кароол, Уч-Добо, Кенеш, Тээке, Озгур, город Ош (улицы Узгенская, Конур-Жаз, Прибрежная, Мамытова, Бостон, Шамшад, Жупас, Беш-Капа, Правды, Мамаджан, «218-й квартал», жилмассив «Жаны-Турмуш», «Беш-Капа».

4 Баткенская область