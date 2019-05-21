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Общество

Повышать зарплату врачам без условий не будут

В Кыргызстане повышать зарплату врачам без условий не будут. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

Сегодня медики вышли на митинг к «Белому дому» и требовали повышения зарплат без условий и убрать индикаторы. С 1 октября 2018 года, напомним, зарплату повысили только семейным врачам и медсестрам при условии выполнения ими ряда индикаторов.

«Это практически функциональные обязанности семейных врачей. Мы их определили, чтобы врачи работали на должном уровне и имели стимул», — пояснил начальник управления финансовой политики Минздрава Мирлан Атакулов.

Но гарантированную зарплату мы не убирали, она остается на том же уровне и зависит от надбавок за выслугу лет, квалификационную категорию, высокогорный коэффициент, вредность и другое.

Мирлан Атакулов
Базовая ставка у врача составляет 5 тысяч сомов. Отменять индикаторы не будут. Раньше их было 9, каждый балл стоил 160 сомов. С 1 апреля Минздрав пересмотрел индикаторы, увеличив до 12 и предусмотрев градацию, часть индикаторов теперь стоит дороже, часть дешевле.

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Ранее депутаты парламента усомнились, не будут ли врачи заниматься приписками. «Такой риск есть, но мы это предусмотрели. ФОМС периодично будет проверять расходы. Также разработана методичка, на основании которой внутри учреждения могут проверять, насколько семейные врачи правильно заполняют документацию, на основании которой им начисляют выплаты», — отметил начальник управления.

На вопрос, будут ли повышать зарплату остальным категориям врачей, Мирлан Атакулов ответил: «Руководство страны дало поручение рассмотреть и разработать механизмы. В настоящее время изыскиваются источники финансирования повышения зарплаты. Предварительные расчеты передали в Минфин».

Потребность в финансировании он не уточнил.
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