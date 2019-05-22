Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 22 мая облачно и дождь. День увеличился до 14 часов 51 минуты. Воздух прогреется до +23 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.29. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Боконбаева, 61, Токтогула, 87, 87/2;

9.00-18.00 — проспект Чуй, улица Ауэзова, жилмассив «Учкун» (улица Уч-Тулга);

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Кереге-Таш, Кумтор, Кожояр, Сары-Жаз, Чоктал, Жетиген, Ысык-Кол), «Алтын-Ордо» (улицы 6-7-я), отрезки улиц Хаперской, Гагарина, Купянской, Садырбаева, Коммунаров, Кудрука, Лесной, Харьковской, Березовой, Кара-Балтинской, Жибек Жолу, Фучика, Республиканской, Д.Асанова;

9.30-17.00 — микрорайон «Джал», 5-7, 11-18, отрезки улиц Московской, Молодой Гвардии, Токтогула, Бейшеналиевой, Сагынбаева, Ала-Арчинской, Матыева, Дружбы, Байтика Баатыра, Абдыкадырова, переулок Комсомольский;

9.30-12.00 — отрезок улицы Киевской.

до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке;

на улице Профессора Зимы.

до 6 июня отключили горячую воду.

с 10.00 до 18.00 в микрорайоне «Тунгуч» и жилом массиве «Рухий-Мурас» не будет питьевой воды.

Памятные даты

Международный день биологического разнообразия

Ежегодно с 2001 года 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия.

Главная задача этого дня — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.

Основана Международная федерация кинологов

22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.



Сегодня Международная кинологическая федерация (FCI) — международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных стран (по одной от каждой страны).

По данным на 2016 год, в федерацию входят национальные кинологические федерации 91 страны, в том числе и Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Таалай Курманов

Народный художник Кыргызской Республики родился 22 мая 1949 года.

Заслуженный деятель культуры, академик Национальной академии художеств Таалай Курманов хорошо известен в Кыргызстане, России и странах СНГ. Его дипломной работой стал интерьер кинотеатра «Манас».

Способность реализовать свой творческий потенциал и профессиональный опыт в различных видах и жанрах искусства позволяют художнику создавать как графические, так и живописные произведения. Проявил себя и в книжной графике. Особое место в творчестве Курманова занимает пятитомное издание кыргызского эпоса «Манас» по варианту Саякбая Каралаева. В станковой графике художник разрабатывает различные темы: трудовая жизнь, образы близких и пейзажи.

С 1983 года член Союза художников СССР.

Куда сходить

Культура

«Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает посетить несколько экспозиций.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

международные соревнования Bishkek Open-1 по теннису.

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