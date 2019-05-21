В Афганистане у границ СНГ сосредоточено пять тысяч террористов

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что у границ стран СНГ на севере Афганистана находится около пяти тысяч участников террористических групп. Об этом сообщил ТАСС.

На заседании руководителей органов безопасности стран СНГ глава ФСБ подчеркнул, что «переброска террористических групп в северные провинции Афганистана вызывает особое беспокойство».

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«В этих районах филиал ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство»; ИГ, запрещена в Кыргызстане) «Вилаят Хорасан» сосредоточил около 5 тысяч боевиков. Идет их непрерывное проникновение в страны Содружества, сращивание с местной организованной преступностью. Значительную их часть составляют граждане стран СНГ, воевавшие в Сирии», — заявил Александр Бортников.

Он отметил, что наращивание сил террористов способствует обострению обстановки и увеличению потоков наркотиков, оружия и незаконной миграции в Центральной Азии, что используют для восполнения ресурсной базы террористов.

«Для скрытого перемещения из зон боевых действий и граничащих с ними стран в другие регионы участники международных террористических организаций используют потоки беженцев и трудовой миграции», — рассказал глава ФСБ.