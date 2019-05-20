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Общество

Скандал с бланками Е-паспортов. Бизнес обвиняет Алину Шаикову во лжи

Бывший глава ГКНБ Идрис Кадыркулов ушел в отставку после обвинений теперь уже экс-главы ГРС Алины Шаиковой, чтобы не запачкать свой мундир. Об этом на пресс-конференции заявил представитель швейцарской компании «КБА НотаСис С.А.» Талант Магомбетов. 

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По его словам, экс-глава ГРС солгала, сказав, что не встречалась с бизнесменами.

«Будучи премьер-министром, Сооронбай Жээнбеков направлял в Швейцарию людей. Они, видя компанию, приезжали и рассказывали все, а в конечном итоге фабрики нет. Было несколько постановлений правительства, но фабрика не может появиться, поскольку мы упираемся в стенку. Я и еще два представителя компании встречались с Алиной Шаиковой, когда она была главой ГРС в первый раз. На второй встрече она сказала, что впервые видит нас», — сказал Талант Магомбетов.

Напомним, ранее в Государственном комитете национальной безопасности отмечали, что в 2013 году со стороны ГКНБ с учетом имеющихся коррупционных рисков в сфере изготовления документов государственного значения (ДГЗ) было внесено предложение в правительство о создании на базе ОАО «Учкун» государственной типографии для изготовления всех документов государственного значения.

«Мы были много раз в «Учкуне», хотели поставить фабрику в этом месте, поскольку оно идеально. Однако у нас не получается. Очень сильно лоббируются интересы против этой фабрики, поскольку там большие деньги. Рыскелди Момбеков знает, что творится в «Учкуне». Идрис Кадыркулов как офицер ушел, чтобы не испачкать свой мундир. Он болел и хотел, чтобы осуществился проект и поставили эту фабрику», — рассказал Талант Магомбетов.

Ранее экс-председатель ГРС Алина Шаикова открыто обвинила Идриса Кадыркулова в лоббировании интересов швейцарской компании «КБА НотаСис С.А.».

Громкий скандал вокруг тендера на изготовление бланков для биометрических паспортов и стал поводом для отставки ставленника Сооронбая Жээнбекова. В отставку отправили и Алину Шаикову.
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