21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улицы Усенбаева, 26, Абдрахманова, 176;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Кереге-Таш, Кумтор, Кожояр, Сары-Жаз, Чоктал, Жетиген, Ысык-Кол);

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Ойсул-Ата, Кызыл-Адыр, Набережная), отрезки улиц Манаса, Боконбаева, Исанова, Карасуйской, Чокморова, Табалдиева, Токтоналиева, Ахунбаева, Фучика, Садовая, Толстого, Панфилова, Тыныстанова, Медерова, Радищева, Ганди, Мыскал, Мурас.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Новая, Первомайская, переулок Советский), Васильевка (улицы Юбилейная, Набережная), Кок-Джар, Пригородное (улицы Первомайская, Юбилейная, Садовая, Арычная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Джаны-Турмуш, Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбай, Кайназаровой, Шопокова), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди, Айзабекова), Саз (улицы Ынтымак, Набережная, Свободы), Первое Мая (улицы Калык, Джаштык, Малабек, Сырдыбай), Дон-Алыш, Новопавловка (улицы Пограничная, Строительная, Советская, Ала-Арчинская, Фрунзе, Мира), Военно-Антоновка (улицы Советская, Ленина, Фрунзе), Сокулук (улицы Токтогула, Калинина, Степная, 60 лет Киргизии, Свободы, 40 лет Победы, Фрунзе, Правды, Строительная, Новая, Молодежная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Межевая, Карла Маркса, Покровская, Клубная, Октябрьская, Новошкольная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Терек, Ак-Суу (улица Логвиненко), Сретенка (улицы МТФ № 4, Калинина);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Строительная, Мичурина, Калинина, Белинского, Мира, Чкалова, Ленина), Джээк (улицы Джакыпова, Победы).

3 Иссык-Кульская область