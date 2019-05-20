18:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — улицы Усенбаева, 26, Абдрахманова, 176;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Кереге-Таш, Кумтор, Кожояр, Сары-Жаз, Чоктал, Жетиген, Ысык-Кол);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Ойсул-Ата, Кызыл-Адыр, Набережная), отрезки улиц Манаса, Боконбаева, Исанова, Карасуйской, Чокморова, Табалдиева, Токтоналиева, Ахунбаева, Фучика, Садовая, Толстого, Панфилова, Тыныстанова, Медерова, Радищева, Ганди, Мыскал, Мурас.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Новая, Первомайская, переулок Советский), Васильевка (улицы Юбилейная, Набережная), Кок-Джар, Пригородное (улицы Первомайская, Юбилейная, Садовая, Арычная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Джаны-Турмуш, Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбай, Кайназаровой, Шопокова), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди, Айзабекова), Саз (улицы Ынтымак, Набережная, Свободы), Первое Мая (улицы Калык, Джаштык, Малабек, Сырдыбай), Дон-Алыш, Новопавловка (улицы Пограничная, Строительная, Советская, Ала-Арчинская, Фрунзе, Мира), Военно-Антоновка (улицы Советская, Ленина, Фрунзе), Сокулук (улицы Токтогула, Калинина, Степная, 60 лет Киргизии, Свободы, 40 лет Победы, Фрунзе, Правды, Строительная, Новая, Молодежная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Межевая, Карла Маркса, Покровская, Клубная, Октябрьская, Новошкольная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Терек, Ак-Суу (улица Логвиненко), Сретенка (улицы МТФ № 4, Калинина);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Строительная, Мичурина, Калинина, Белинского, Мира, Чкалова, Ленина), Джээк (улицы Джакыпова, Победы).

3Иссык-Кульская область

  • 8.00-16.00 — села Кара-Ой, Бает, Тамчи, Кош-Кол, Сары-Ой;
  • 9.00-17.00 — село Каджы-Сай, Кызыл-Орук.
Ссылка:
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 мая: где в регионах отключат свет
18 мая: где в регионах отключат свет
17 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 мая: где в регионах отключат свет
13 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Я&nbsp;что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom Я что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom
Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;жертвы&raquo; Азиза Батукаева Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и «жертвы» Азиза Батукаева
Японец Шимохира Ицуо, который нашел в&nbsp;Кыргызстане свои любимые три&nbsp;W Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W
В&nbsp;Бишкеке снесли кафе &laquo;Золотая бочка&raquo; и&nbsp;&laquo;Съезд PUB&raquo; В Бишкеке снесли кафе «Золотая бочка» и «Съезд PUB»
Бизнес
Санитарно-экологическая обстановка на&nbsp;Джеруе в&nbsp;норме Санитарно-экологическая обстановка на Джеруе в норме
Новый магазин O!Store в&nbsp;селе Барскоон ждет своих покупателей Новый магазин O!Store в селе Барскоон ждет своих покупателей
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ваш бесплатный помощник 24/7 «Персональный консьерж» от «Бакай Банка» — ваш бесплатный помощник 24/7
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!