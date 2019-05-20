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Общество

Проблемы грузоперевозок обсудили главы МИД Казахстана и Кыргызстана

Фото МИД КР. Министры иностранных дел Кыргызстана и Казахстана на КПП «Ак-Жол»

По приглашению главы МИД Кыргызстана Чингиза Айдарбекова министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов посетил Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, особое внимание уделено экономическому сотрудничеству, устранению барьеров во взаимной торговле и осуществлении грузоперевозок, совершенствованию работы некоторых пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской госгранице, взаимодействию в туристической и других сферах.

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Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили широкий круг актуальных и текущих вопросов кыргызско-казахстанских отношений.

Перед началом переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран посетили пункт пропуска «Ак-Жол» (КР) и «Кордай» (РК), ознакомились с деятельностью КПП и обсудили вопросы его реконструкции. Профильные ведомства двух стран договорились в ближайшее время согласовать все необходимые документы, чтобы по итогам туристического сезона начать работы по улучшению инфраструктуры указанного КПП.

По итогам визита подписаны программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Кыргызской Республики и Республики Казахстан на 2019-2020 годы, а также протокол между правительствами двух стран об участках деятельности пограничных представителей.
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