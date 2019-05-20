20:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Американские дипломаты впервые пробовали национальные напитки. Им понравилось

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу и сотрудники дипломатической американской миссии рассказали о своих ощущениях, которые испытали, попробовав кыргызские национальные напитки.

Дипломатам предложили курут, чалап и максым. Представители посольства поделились впечатлениями в видеоролике, который представлен на официальных страницах в Facebook и YouTube.

По мнению дипломатов, курут похож на молоко или сыр с кислинкой. Дональд Лу отметил, что курут — вкусный и ему он понравился. Чалап американские дегустаторы назвали «йогуртом с интересным вкусом». А про максым сказали — «тонизирующий напиток, летом можно пить».
Ссылка:
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Посольство США отказалось комментировать ДТП с участием своего внедорожника
В Бишкеке произошла авария с участием машины Посольства США
Популярные новости
Я&nbsp;что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom Я что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom
Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;жертвы&raquo; Азиза Батукаева Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и «жертвы» Азиза Батукаева
Японец Шимохира Ицуо, который нашел в&nbsp;Кыргызстане свои любимые три&nbsp;W Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W
В&nbsp;Бишкеке снесли кафе &laquo;Золотая бочка&raquo; и&nbsp;&laquo;Съезд PUB&raquo; В Бишкеке снесли кафе «Золотая бочка» и «Съезд PUB»
Бизнес
Санитарно-экологическая обстановка на&nbsp;Джеруе в&nbsp;норме Санитарно-экологическая обстановка на Джеруе в норме
Новый магазин O!Store в&nbsp;селе Барскоон ждет своих покупателей Новый магазин O!Store в селе Барскоон ждет своих покупателей
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ваш бесплатный помощник 24/7 «Персональный консьерж» от «Бакай Банка» — ваш бесплатный помощник 24/7
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!