Американские дипломаты впервые пробовали национальные напитки. Им понравилось

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу и сотрудники дипломатической американской миссии рассказали о своих ощущениях, которые испытали, попробовав кыргызские национальные напитки.

Дипломатам предложили курут, чалап и максым. Представители посольства поделились впечатлениями в видеоролике, который представлен на официальных страницах в Facebook и YouTube.

По мнению дипломатов, курут похож на молоко или сыр с кислинкой. Дональд Лу отметил, что курут — вкусный и ему он понравился. Чалап американские дегустаторы назвали «йогуртом с интересным вкусом». А про максым сказали — «тонизирующий напиток, летом можно пить».