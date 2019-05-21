Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 21 мая без осадков. День увеличился до 14 часов 48 минут. Воздух прогреется до +30 градусов.

В столице разговление (ифтар) в 20.29. Полный календарь орозо-2019 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Усенбаева, 26, Абдрахманова, 176;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Кереге-Таш, Кумтор, Кожояр, Сары-Жаз, Чоктал, Жетиген, Ысык-Кол);

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Ойсул-Ата, Кызыл-Адыр, Набережная), отрезки улиц Манаса, Боконбаева, Исанова, Карасуйской, Чокморова, Табалдиева, Токтоналиева, Ахунбаева, Фучика, Садовая, Толстого, Панфилова, Тыныстанова, Медерова, Радищева, Ганди, Мыскал, Мурас.

до 24 мая газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Л.Толстого, Алыкулова, Ахунбаева, Садыркулова; в районе ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Шоро», на улицах Лущихина, Гагарина, в Рабочем городке;

до 22 мая — на улице Профессора Зимы.

до 6 июня отключили горячую воду.

Памятные даты

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Фото 24.kg. Стенд Узбекистана на ярмарке в честь Нооруза, Бишкек, 21 марта 2019 года

В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

В этом же документе ООН предложила всем государствам-членам, межправительственным органам, организациям системы Организации Объединенных Наций и соответствующим неправительственным организациям, среди прочего, информировать общественность о ценности и важности разнообразия культур и, в частности, содействовать с помощью просвещения и средств массовой информации осознанию позитивной роли культурного разнообразия.

Сегодня этот праздник отмечается во многих странах мира, что позволяет людям глубже осознать ценности культурного разнообразия и дает возможность развивать сотрудничество между народами.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный детель Молдогазы Т окобаев

Родился 27 февраля 1905 года в селе Тору-Айгыр Семиреченской области Российской империи.

С 1938-го на партийной работе. 22 марта 1943 года избан председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, в этой должности проработал до 14 ноября 1945-го.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946-1949).

Молдогазы Токобаев — один из зачинателей кыргызской письменной литературы, один из первых драматургов Киргизии.

Литературную деятельность начал в середине 1920-х годов. Первые стихи появились в печати в 1924 году. Первый сборник стихов издан в Москве в 1931-м. В своей поэзии воспевал новую жизнь, патриотизм, созидательный труд родного народа.

В 1938 году им создана пьеса «Кайгылуу Какей» («Горемычная Какей») — первая кыргызская многоактная драма, которая стала большим общественным событием, положив начало развитию национальной драматургии.

Опубликовано более 20 стихотворных и прозаических изданий произведений писателя.

Умер 21 мая 1974 года.

У кого намечается той

Исхак Масалиев

Родился 21 мая 1960 года в городе Оше Ошской области. С 2015-го по списку от политической партии «Онугуу — Прогресс» избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Эрик Бейшембиев

Эрик Бейшембиев родился в 1963 году в городе Фрунзе. Посол Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан.

Артур Те

Родился 21 мая 1993 года. Дзюдоист.

Куда сходить

Культура

«Галерея-М» приглашает на выставку «Десять остановок на Шелковом пути»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева предлагает посетить несколько экспозиций;

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в «Асанбай-центре» состоится Quiz Night «Игры престолов»;

«Игры престолов»; в этнокомплексе «Супара» пройдет л екция «Манас! Вымысел, быль или история?».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

международные соревнования Bishkek Open- 1 по теннису.

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