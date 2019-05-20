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Общество

Носочки от бабушки. В Бишкеке проходит благотворительная ярмарка

В Бишкеке возле памятника Курманджан датке проходит ежегодная благотворительная ярмарка пожилых людей «От сердца к сердцу».

Основная цель мероприятия — развитие групп самопомощи пожилых людей как одного из способов дополнительного заработка.

На ярмарке представлены изделия из войлока, шерсти, пряжи, различные сувениры и выпечка.

«Такие ярмарки проходят дважды в год — 1 октября и 20 мая. Кроме того, стараемся участвовать и в других ярмарках, когда позволяет аренда. К сожалению, зачастую она высока и нам не по карману. Также есть два социальных магазина, где мы реализуем нашу продукцию», — рассказала руководитель группы самопомощи «Радуга» Ольга Ильечева.

Она признается, что заработать много пенсионерам не удается, слишком высока сегодня конкуренция, но небольшая добавка к пенсии выходит.

«Мы вяжем, плетем из бус, трубочек и прутьев. Наши бабушки шьют, активно участвуют в общественной жизни города», — отметила Ольга Ильечева.

Она добавила, что многие пожилые вступают в группы для общения.

В рамках ярмарки также прошли шахматный турнир среди пожилых, мастер-классы по росписи посуды, оригами, а организаторы подарили участникам и гостям праздничный концерт.

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