Выпускные в школах Кыргызстана рекомендовали проводить только днем

Торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку, и выпускной должны проходить в дневное время и только на территории школы. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

Она отметила, что министерство издало соответствующий приказ и направило его в учебные заведения.

«В адрес министерства поступают обращения по поводу проведения мероприятий, сбора средств. Мы объясняем, что рекомендовано проводить их в дневное время, приглашать известных людей, выпускников, которые могут рассказать, как выбрали свой жизненный путь. Но многие родители хотят устроить детям праздник. Ведем с ними разъяснительную работу. Объясняем, что для выпуска из школы не надо торжественных мероприятий. Но, к сожалению, стереотип дает о себе знать», — сказала она.

Надира Джусупбекова напомнила, что любые требования о сдаче средств на выпускной незаконны.