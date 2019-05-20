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Общество

Скопление грузовиков на границе. Многокилометровая пробка уменьшилась

Обстановка на кыргызско-казахском участке границы стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы КР.

Уточняется, что контрольно-пропускные пункты на границе работают в штатном режиме.

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«На КПП «Ак-Тилек-автодорожный» в очереди для прохождения пограничного контроля находятся 45 грузовых автомашин. Казахстанская сторона в час досматривает пять-шесть машин. С кыргызской нет ограничений для грузоперевозчиков. Пограничники Кыргызстана досматривают транспорт только на наличие наркотиков, прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахском участке границы скоплений людей и машин нет», — сообщили в Погранслужбе.

Напомним, на кыргызско-казахском участке границы в очередной раз образовалась пробка из большегрузных авто. Водители легковых автомобилей проезжают без препятствий. Пробки образовались из-за того, что Казахстан осуществляет несколько видов проверок.
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