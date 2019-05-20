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Общество

В Кыргызстане вакантно около 370 мест педагогов в школах

В Кыргызстане около 370 вакансий учителей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, это количество сохраняется в течение года.

«Одна вакансия закрывается, другая открывается. В дальние регионы сложно заманить педагогов, особенно учителей информатики. Поэтому мы работаем с местными властями, чтобы они предоставляли какие-то льготы молодым учителям, чтобы заинтересовать их. Работаем в этом направлении с вузами», — отметила она.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева подчеркнула, что не хватает учителей в Чуйской области и Бишкеке.

«В первую очередь это связано с миграционными процессами и увеличением числа детей. Учащихся стало больше на 18 процентов, это большая нагрузка на систему образования: это и строительство школ, и нехватка учителей», — рассказала она.

Министр назвала среднюю заработную плату учителя — 13 тысяч 800 сомов. Молодые специалисты получают, по ее словам, около 8 тысяч сомов.

В Кыргызстане работает около 76 тысяч учителей.
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