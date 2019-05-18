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Общество

Мадонна представит новый сингл Future в финале «Евровидения»

Знаменитая американская певица Мадонна представит поклонникам в финале «Евровидения» свой новый сингл Future, записанный совместно с рэпером Quavo. Об этом сообщается на официальном сайте «Евровидения».

Мадонна исполнит две песни в финале песенного конкурса «Евровидение-2019»: популярный хит 1989 года Like A Prayer и эксклюзивную композицию Future, которую она исполнит вместе с американским рэпером Quavo.

По словам организаторов, зрители «Евровидения» станут первыми, кто услышит песню Мадонны из ее нового альбома Madame X.

Финальный концерт популярного музыкального шоу пройдет 18 мая (01.00 19 мая по бишкекскому времени) в Тель-Авиве. 26 участников из разных стран будут бороться за звание победителя «Евровидения-2019».
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