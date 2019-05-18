В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

Завтра, 19 мая, с 9.00 до 20.00 в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, подачу питьевой воды прекратят из-за ремонтно-профилактических работ на водозаборе «ВПУ» и магистральных водоводах.
В Октябрьском районе оключат абонентов, проживающих в границах улиц Чолпон-Атинской, Ауэзова, Исакеева, Льва Толстого и Виноградной.
В Свердловском районе — улиц Садовой, Чуй, Чолпон-Атинской и линией железной дороги, в том числе микрорайоны «Учкун» и «Гормолзавод».
В мэрии объяснили, что воду отключат в выходной день по просьбе промышленных предприятий.
В случае возникновения проблем с водоснабжением в мэрии просят обращаться в Бишкекводоканал по телефонам:
— центральная диспетчерская служба ПЭУ «Бишкекводоканал»: 560320;
— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 544245, 544244;
— управление «Горводопровод» принимает заявки по наружным сетям: 449597, 449645.