В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды

Завтра, 19 мая, с 9.00 до 20.00 в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, подачу питьевой воды прекратят из-за ремонтно-профилактических работ на водозаборе «ВПУ» и магистральных водоводах.

В Октябрьском районе оключат абонентов, проживающих в границах улиц Чолпон-Атинской, Ауэзова, Исакеева, Льва Толстого и Виноградной.

В Свердловском районе — улиц Садовой, Чуй, Чолпон-Атинской и линией железной дороги, в том числе микрорайоны «Учкун» и «Гормолзавод».

В мэрии объяснили, что воду отключат в выходной день по просьбе промышленных предприятий.

В случае возникновения проблем с водоснабжением в мэрии просят обращаться в Бишкекводоканал по телефонам: