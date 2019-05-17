В 2018 году из Кыргызстана выбыло 7,1 тысячи человек

По итогам 2018 года в Кыргызстан на постоянное место жительства прибыло 1,7 тысячи человек, а выбыло — 7,1 тысячи человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что миграционный отток населения составил 5,4 тысячи человек. По сравнению с 2017-м показатель увеличился в 1,4 раза. При этом больше всего людей выехало из Чуйской области.

В 2018 году в республике отмечалось увеличение эмиграции населения страны на постоянное место жительства, где, по-прежнему, Россия с Казахстаном являлись доминирующими государствами. В пятерку наиболее многочисленных этнических групп эмигрантов вошли русские — 37 процентов, кыргызы — 30 процентов, узбеки — 15 процентов, украинцы — 3 процента и татары — 2 процента.