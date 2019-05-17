Юные музыканты из Кыргызстана привезли Гран-при с международных конкурсов в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, международный конкурс «Музыка Жолы» прошел в Алматы на базе музыкального колледжа имени П.Чайковского.

Гран-при получили учащиеся Бишкекской Центральной детской музыкальной школы имени П.Ф.Шубина Аймира Асанова (комуз), Сауле Осмоналиева (фортепиано) и ансамбль комузистов под руководством М.Айдыралиевой (Уулбийке Асанканова, Айбике Карагулова, Нурсултан Аширалиев, Айжан Алыкеева, Айпери Аналбекова и Жоомарт Салимбаев).

Также юные музыканты завоевали призовые места. Нурсултан Аширалиев (комуз) и Андрей Ким (гитара) заняли первые места.

Параллельно в Алматы проходил другой международный конкурс — «Бiз бақытты баламыз». В состав жюри вошла директор ЦДМШ им П.Ф.Шубина Г.К.Суранчиева.

В конкурсе участвовали более 800 человек в разных номинациях. Кыргызстанцы-«шубинцы» Жибек Ахунбаева (фортепиано), Тунайым Кубанычбекова (комуз) и София Колосова (фортепиано) завоевали Гран-при в номинации «Аспапта ойнау».