Год цифровизации. Как отучить студента воровать дипломку из интернета

Летом 2018 года на общественное обсуждение представили законопроект, предусматривающий содействие внедрению инноваций. Это поправка в Налоговый кодекс, которая дает право бизнесу финансировать научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, включая внедрение информационно-коммуникационных технологий.

Корреспондент 24.kg задала вопросы одному из авторов документа депутату Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаевой, чем документ полезен предпринимателям.

— В законопроекте практически в каждой строчке множество научных терминов, которые понять обывателю сложно. Можете просто сформулировать свою инициативу?

— Конечно. Суть проекта закона в том, что теперь внедрять инновации можно будет быстрее и выгоднее для всего общества. В условиях рынка бизнес лучше знает, какие инновации ему нужнее. Поэтому государство предоставляет возможность любому хозяйствующему субъекту идентифицировать и приобрести инновации, которые ему необходимы.

— А разве раньше такого права у бизнеса не было?

— Нет. Забота о внедрении инноваций лежала на плечах государства. Оно финансировало научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки из бюджета. А это процесс медленный и не всегда точный. Я не умаляю достижений наших кандидатов и докторов наук, но на практике получается так, что внедрение их разработок не только не доходит до потребителя, но и оказывается ненужным по разным причинам. А ведь речь идет о миллионах сомов бюджетных средств.

— Если следовать вашей логике, то получается, что государство перестанет финансировать науку...

— Нет, ни в коем случае! Государство будет это делать, только теперь процесс будет идти в основном через налоговые вычеты, а не выделение средств. Будет работать механизм спроса и предложения. Да и коррупционные предпосылки будут устранены. Ведь ни одно министерство не может спрогнозировать, какая компания когда и какие инновации будет внедрять.

Если бизнес начнет финансировать внедрение инноваций, то эти средства в казне будут учитываться в пределах средств, утвержденных законом о бюджете. Гульшат Асылбаева

— А не превратится ли этот процесс просто в бизнес, в попытку заработать больше денег или просто платить меньше налогов?

— Нет. Для наращивания конкурентоспособности, развития своих технологий и вообще для внедрения инноваций бизнес сможет сам покупать передовые разработки. Ему это будет выгодно. Ведь ученым и их совещательным органам при всей их компетентности весьма сложно уследить за нуждами отдельного хозяйствующего субъекта. Потому возможность приобрести ту или иную научную разработку или опытно-конструкторские решения предлагается предприятию.

Сегодня государство финансирует и фундаментальную науку, и прикладную, содержит Академию наук, вузы, а также десятки научно-исследовательских институтов. Гульшат Асылбаева

Новый законопроект позволит открыть финансирование с использованием рыночных механизмов. А рынок, как вы понимаете, точно знает, что нужно сегодня внедрять, чтобы окупить инвестиции.

— Но ведь не факт, что бизнес будет предлагать именно инновации, а не хорошо забытое старое?

— Да, и такой вариант возможен. Но теперь государству предстоит более точно определиться с тем, что называется новым, а что — давно забытым старым. Если это внедрение не инновационное, то сумма его финансирования вычету не подлежит. Предприятие будет платить налог. Все детали механизма реализации закона будут в подзаконных актах правительства.

— В новой редакции Налогового кодекса вы добавили информационно-коммуникационные технологии. О чем речь?

— В прежней редакции кодекса речь шла о вычетах в поддержку науки и опытно-конструкторских работ. Мы с моими коллегами Салайдином Айдаровым и Бактыбеком Сыдыковым добавили и информационно-коммуникационные технологии. Их внедрение сегодня крайне актуально, поскольку есть цифровой разрыв в нашем отставании от передовых развитых стран. Именно для поддержки программистов мы добавили эти статьи, поскольку Кыргызстан сегодня интенсивно прорабатывает вопросы цифровизации.

Если бизнес начнет внедрять новейшее программное обеспечение, то его затраты будут относиться к вычетам с налогооблагаемой базы прибыли. Гульшат Асылбаева

— А просчитывали ли вы возможные риски? Как избежать злоупотреблений при применении закона?

— Теперь все будет упорядочено. Будет налаживаться не только четкий учет внедрений, но и их стоимости. Продавать одно и то же как инновацию не получится. Особенно это касается программных кодов. Если это будет научная работа, новизна будет проверяться соответствующими структурами ученых. Если это конструкторская работа, то соответствующими процедурами Кыргызпатента.

Помощь родителей попечительским советам, контроль расходования средств в части инновационного развития вузов тоже будут охвачены действием закона. Гульшат Асылбаева

Особенно большие перспективы открываются для развития прикладной вузовской науки. Умных и перспективных студентов рынок сам быстро найдет и поддержит.

— Разве сегодня мешает ректорат или деканат развитию прикладной вузовской науки?

— В том и дело, что профессорско-преподавательский состав сегодня дает академическую информацию. А она может применяться, может и не применяться. Продаются знания или нет, никто не знает. Судя по тому, что большинство выпускников не трудоустроены, видимо, не продаются. Не секрет, что сегодня студенты скачивают информацию из интернета для своих курсовых и дипломных работ.

По идее законопроекта вся вузовская наука теперь сможет сосредоточиться на заказах предприятий. Гульшат Асылбаева

— А как ваш законопроект повлияет на цифровизацию страны?

— Объявленная президентом политика цифровизации нуждается в финансировании. И никаких средств не хватит, если наработанные продукты вовремя не внедрять и не получать экономического эффекта.

Законопроект направлен на то, чтобы готовые продукты, если они нужны рынку, быстрее внедрялись. Гульшат Асылбаева

— Государство получит цифровизацию за счет бизнеса. А что получит бизнес, кроме налоговых вычетов для отдельного предпринимателя?

— Законопроект основан на закономерностях спроса и предложений. При создании спроса на готовые пакеты прикладных программ автоматически появляется спрос на гаджеты и интернет-трафик, а это уже цифровая инфраструктура. Но самое главное — это мозги.