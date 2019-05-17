Патрульная милиция. Требования к кандидатам озвучил член конкурсной комиссии

В Бишкеке прием документов на вакантные должности патрульных милиционеров продолжится до 6 июня. Об этом 24.kg сообщил руководитель экспертной рабочей группы по реформе ОВД, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерлан Ибраимов.

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Он напомнил, что подать документы и пройти конкурс могут все желающие.

«Сейчас документы в комиссию подали около 300 человек. Кандидаты должны сдать экзамен на сгибание туловища из положения лежа, тест на чтение и понимание текста, пройти собеседование. После последнего этапа комиссия принимает решение, рекомендовать человека на работу в патрульной службе или нет. Все, кто пройдет тестирование и сдаст экзамены, будут проходить трехмесячные курсы на базе Академии МВД», — сказал Тамерлан Ибраимов.

Он отметил, что люди, которые хотят пройти в патрульную милицию, должны иметь военный билет (мужчины), водительское удостоверение. Возраст кандидата на рядовую должность должен составлять от 19 до 30 лет, на руководящую — от 21 до 35 лет.

В августе 2018-го по поручению президента создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Пилотный проект по созданию патрульной милиции в Бишкеке планируется реализовать в 2019–2020 годах. После реформа охватит всю страну.