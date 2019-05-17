Афиша Бишкека на выходные: спектакли, мастер-классы, концерты

Театр

18 мая. Сказка «Любопытный слоненок»

Сказка для семейного просмотра по мотивам произведения Редьярда Киплинга.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

18 мая. Романтическая драма «Мария Тюдор»

«Мария Тюдор» — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

18 мая. Модерн-балет «Иллюзия»

Это одноактный балет на музыку французского композитора Эрика Сати. Ставит его совместная команда казахско-кыргызских хореографов. Состоится и презентация книги «Чеченец» молодого автора Айжанки Баяновой.

«Асанбай-центр», 18.00.

18 мая. Спектакль «Не контуженные, но с горячим сердцем»

«Не контуженные, но с горячим сердцем», — фраза, взятая из интервью одного из участников баткенской войны. В 2018 году авторы начали собирать материалы про баткенские события 1999-2000 годов, на основе которых и сделали спектакль-читку.

Творческая группа «705», 19.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

18 мая. Выступление группы Alambic (Франция)

Группа Alambic — это шестеро парней, играющих регги, блюз, ска и французский шансон, смешанный с кубинскими мотивами.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

18 мая. Выступление группы «Абирдиин» (США)

Руководителем нью-йоркской брасс-рок-группы «Абирдиин» является саксофонист и автор песен Брайан Плаутц. Состав группы из двух саксофонов, гитары, бас-гитары и ударных всегда заполняет пространство энергией.

OlolohausErkindik, 19.00.

18 мая. Music Сycle Fest

Вас ждет гонка на велотренажерах. В программе соревнования среди профессионалов, среди посетителей, лектории, интерактивы, конкурсы, призы, музыкальное сопровождение от диджеев города.

ТРЦ «Дордой Плаза», 10.00.

18 мая. Чемпионат ползунков

Это соревнование с настоящими призами среди «бегунов», возраст которых 7–10 месяцев. Малыши, которые еще не умеют ходить, преодолевают ползком дистанцию в 10 метров, каждый на своей беговой дорожке.

ТРЦ Bishkek Park, 16.00-18.00.

18 мая. Открытие турсезона

В программе международная туристическая выставка-ярмарка Issyk-Kul International Tourism Fair Exhibition, концерт, выставка сувенирной продукции, юрточный городок и многое другое.

ФОК «Газпром» (город Чолпон-Ата).

19 мая. Фестиваль настольных игр «Оторвись от гаджета»

Это более 40 настольных игр, турниры, аниматоры и гейм-мастера, конкурсы, фотозона «Игра престолов» и многое другое.

ТРЦ Bishkek Park, 15.00.

Выставки, ярмарки

1 марта — 1 июня. «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

20 апреля — 19 мая. «Космическая» фотовыставка

Вы сможете не просто увидеть замечательные фотоработы, но и послушать интересные лекции о космосе. Подробнее

Музей имени Н.К.Рериха, 14.00-19.00.

30 апреля — 28 мая. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности представлено более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

2-23 мая. Выставка Эмиля Шукурова «Инсайдер: экология и искусство»

Выставка — это попытка обозначить дуальность автора и продемонстрировать взаимодействие и пересечение его научных и творческих интересов. Цель — показать через инсайдера, принадлежащего двум мирам, экологии и искусства, красоту и уязвимость природы, а также раскрыть проблемы, вызванные нашим хаотично-деструктивным отношением к ней.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Мастер-классы, тренинги, акции

18 мая. Мастер-класс по живописи

Не бойтесь пробовать, если пришли первый раз, совершенствуйтесь, если уже есть подобный опыт. В стоимость включены материалы и угощение. Регистрация по телефону 0551910350.

Творческая студия Muse, 16.00.

18 мая. Тренинг «Как управлять своими личными деньгами»

Если вы еще ничего не запланировали, приходите за полезной информацией. Регистрация по телефону 0559610025.

ФК «Сенти», 10.00.

18 мая. Вечер импровизации

Благодаря нему вы сможете освоить навыки актерского мастерства, основы драматургии, а также разрушите внутренние барьеры (скованность, неуверенность).

ololo art studio, 18.00.

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19 мая. Йога на свежем воздухе

Вы почувствуете разницу занятий в зале и на свежем воздухе. Пространство дарит свободу движениям, расширяя физические и чувственные пределы, делает практику глубже, тоньше и осознаннее.

Парк Победы имени Д.Асанова, 7.00.

19 мая. Эковстреча

Вы расширите свои понимания об экологическом образе жизни. Вас ожидают мастер-классы, дегустация,

консультация, показ фильма. Регистрация по ссылке.

OlolohausErkindik, 18.00-21.00.

19 мая. Поход и велопробег к Голубиному водопаду

Вы насладитесь живописными видами по дороге на один из красивейших водопадов Кыргызстана, получите море впечатлений от поездки и невероятные фотографии. С собой — еда, напитки. Регистрация по телефону 0550694888.

Сбор возле мото-бара «Перцы», 10.00.

Для детей

18 мая. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

18 мая. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

18 мая. Мастер-класс по лепке из пластилина

Лепка отлично развивает моторику, терпение, фантазию, усидчивость, абстрактное мышление, логику и даже речь. Если вашему ребенку уже есть полтора года, то можете приступать к обучению. Тренер — 11-летний Эмирхан Базаркулов, который увлекается этим видом искусства с пяти лет.

ololo art studio, 12.00.

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19 мая. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

19 мая. Спектакли «Не улетай!» и «Тайбас»

«Не улетай!» — невероятная история дружбы аистенка и пугала.

«Тайбас» — история о собаке, которую боялся даже волк.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.