Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и «жертвы» Азиза Батукаева

Против экс-президента Алмазбека Атамбаева открыто выступил еще один бывший чиновник — экс-заместитель председателя таможни Райымбек Матраимов. Он распространил видеообращение, в котором назвал причины конфликта с отставным главой государства. Он предупредил, что у него есть информация об Алмазбеке Атамбаеве и у него хватит сил бороться с ним.

В ответ представители СДПК заявили, что за обращением Райымбека Матраимова стоит «Белый дом».

«После ролика отпали всякие сомнения в его связи с президентом Сооронбаем Жээнбековым», — заявила заместитель председателя партии Кундуз Жолдубаева.

Фото из интернета. Бывший глава ГКНБ Идрис Кадыркулов

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Вообще, на этой неделе скандалы сотрясали Кыргызстан практически без перерыва. Так, подал в отставку глава ГКНБ Идрис Кадыркулов. В госкомитете признали, что глава ведомства неформально встречался с председателем ГРС Алиной Шаиковой и предлагал наладить производство по изготовлению документов государственного значения высокой степени защищенности.

С учетом того что сейчас ГКНБ расследует дело, связанное с закупкой бланков для биометрических паспортов, такое лоббирование интересов иностранной компании главой комитета выглядело чрезвычайно неприятно. В итоге генерал по собственному желанию быстро покинул должность.

Увеличивается в Кыргызстане и число жертв вора в законе Азиза Батукаева. Вернее, дело о его незаконном освобождении в 2013 году. К нескольким арестованным ранее на этой неделе добавились экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и бывший советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев. Кроме того, допросили бывшего главу ГСИН, а ныне депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Какие кадры идут во власть в Кыргызстане

Фото из интернета. Новый мэр Балыкчи Марат Кудайбергенов

Мэром Балыкчи избрали 26-летнего члена партии «Замандаш» Марата Кудайбергенова. За его кандидатуру проголосовали 22 депутата из 31. Его оппонент Мирбек Шакиров от фракции «Кыргызстан» набрал лишь девять голосов. 24.kg собрало информацию о новом иссык-кульском чиновнике.

Не менее странным можно считать и назначение новым прокурором Баткенской области Абдибакыта Халмурзаева. Известно, что он брат бывшего полномочного представителя правительства в регионе Абиша Халмурзаева. В апреле 2019-го подал в отставку после очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Но и у прокурора области в биографии не все так гладко — «Скандальные падения и взлеты нового прокурора Баткенской области».

Бишкек остался без эвакуации

В Бишкеке вновь перестали эвакуировать машины. В 2018 году припаркованные в неположенных местах автомобили не убирали по вине ГУОБДД МВД. Инспекторы попросту отказались выходить на работу, когда их коллегу поймали на взятке. Сейчас ГУОБДД обвиняет компанию «Портал групп» в том, что она отказывается работать, и намерено расторгнуть договор. 24.kg разбиралось, кому помешала эвакуация машин и на самом ли деле эвакуаторщики не хотят работать.

«КТ Мобайл» похоронит премьер-министра?

Родственные связи, баснословные зарплаты и мутные схемы... Очередной скандал, связанный с «дочкой» ОАО «Кыргызтелеком» — компанией «КТ Мобайл», может стоить кресла премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву? Подробнее о том, что происходит, — в материале «Скандал с «КТ Мобайл». Как многомиллионные проекты чиновники отдают своей родне».

Где можно попасть на камеры «Безопасного города»

С 12 февраля в Кыргызстане запустили проект «Безопасный город», по которому камеры начали фиксировать нарушения на дорогах. 14 мая закончился первый этап проекта. В его рамках установили 110 аппаратно-программных комплексов: в столице — 42, на автотрассах Чуйской области — 48. Еще действуют 20 передвижных АПК. Подробнее о том, где находятся камеры, — в материале «Безопасный город». Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений».

Золотая зависимость

Национальный статистический комитет представил итоги социально-экономического развития Кыргызстана в апреле 2019-го. Экономика страны с учетом добычи золота растет неплохо, а вот без него практически замерла. Подробнее об этом в обзоре «Итоги апреля. Без золота экономика Кыргызстана замерла».

Как нигериец превратился в кара кыргыза

Фото из личного архива Тиджани Абдула

Тиджани Абдул из Нигерии приехал в Кыргызстан на учебу в 2010 году, но, полюбив местную культуру, природу и людей, решил остаться. Он признается: иногда забывает о том, что иностранец, и называет себя кара кыргызом. В интервью 24.kg Тиджани Абдул рассказал, что его держит в стране, какие особенности он заметил в людях и чем ему нравится сельская жизнь.

Жогорку Кенеш пошел в наступление на профсоюзы

Депутаты Жогорку Кенеша озаботились судьбой профсоюзов, предложив откорректировать законодательство. Проект документа тотчас вызвал волну негатива у представителей профсоюзов. Они считают, что депутаты хотят сделать их послушными, чтобы в дальнейшем изменить и трудовое законодательство. Подробнее в материале «Защита трудящихся по-депутатски. Зачем профсоюзы хотят сделать карманными?».

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Мамасалы Ташматова. Каменная статуя

Во время майских праздников многие успели выбраться из городов на природу. И мы с радостью начинаем публиковать новые интересные фотографии наших авторов. Полюбоваться пейзажами Кыргызстана можно в подборке «Мгновения жизни. Игры облаков и каменная обезьяна».

Семья, связанная пауэрлифтингом

Общие интересы — залог прочной семьи. У Евченковых их несколько. Один из них — пауэрлифтинг. Недавно на своем первом чемпионате Кыргызстана они выиграли три золота и серебро. В канун Международного дня семей, отмечаемого 15 мая, они рассказали в интервью 24.kg, как за короткий срок спорт стал неотъемлемой частью их жизни.

Как съездить отдохнуть и не оказаться в больнице

Как часто вы видели людей, возвращающихся с пикника в горах с охапками цветов? А может, и сами собирали букетики? Однако делать этого нельзя. Не только потому, что многие растения занесены в Красную книгу, но и из-за того, что многие ядовиты. Подробнее об этом в материале Марии Орловой «Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной».

Затяжные дожди закончились, стартовал сезон пикников. Май обещает яркое солнце и почти летнее тепло. Предсказуемо, что горожане не захотят проводить выходные последнего месяца весны в душных квартирах и потянутся на природу. Шашлыки, домашние маринады, различные салаты — вот стандартное меню желающих провести досуг на берегу горной речки. Но зачастую многие возвращаются с отдыха с острым кишечным отравлением. Как себя уберечь на пикнике от больничной койки — в советах 24.kg.

О тех, кому правила не писаны

Видео читателя. Одну полосу из двух занимают в «Востоке-5»

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».